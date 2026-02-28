Ataque contra Irã acaba com legitimidade de Conselho de Paz de Trump, avalia governo Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na visão do governo brasileiro, o ataque dos Estados Unidos contra o Irã acaba com qualquer resquício de legitimidade do Conselho de Paz criado pelo presidente americano Donald Trump. O conselho foi lançado por Trump com os objetivos declarados de promover a paz na Faixa de Gaza e resolver outros conflitos do mundo.

Despues de la explosión en la escuela primaria de niñas en Minab algunas fuentes declaraban los muertos por decenas.



Finalmente, los medios de comunicación iraníes afirman que el número de muertos en el ataque a una escuela primaria para niñas en el sur del país es por ahora de… pic.twitter.com/dbqhIKhwNJ — www.seguridadyemergencias.com (@wwwse_y_cr_com) February 28, 2026

O Brasil foi convidado para integrar o conselho, mas, a exemplo de países como a França e Alemanha, resiste. A percepção é de que o órgão será instrumentalizado por Trump para enfraquecer ainda mais a Organização das Nações Unidas (ONU) e o sistema multilateral.

Autoridades do Planalto preparam um briefing para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre os ataques de Israel e EUA contra o Irã. Funcionários do governo estão em contato com a embaixada brasileira no Irã para obter informações em primeira mão sobre a situação no país e sobre brasileiros residentes em solo iraniano.

Lula receberá o relatório por telefone ou por texto, uma vez que passa o dia em agenda em Minas Gerais, onde mais de 60 pessoas morreram em enchentes.

No dia em que os EUA capturaram o ditador venezuelano Nicolás Maduro, em 3 janeiro, houve dois briefings presenciais.

O Itamaraty deve emitir nota ao longo do dia condenando os ataques contra o Irã. É princípio diplomático brasileiro condenar ataques unilaterais contra qualquer país quando realizados sem autorização do Conselho de Segurança da ONU.

Na visão do governo brasileiro, a ofensiva contra o regime também enterra qualquer chance de Trump ganhar o prêmio Nobel da Paz.

O Planalto ainda avalia a situação, mas acredita que as repercussões dos ataques serão bem maiores do que as dos bombardeios americanos contra o Irã em junho do ano passado. Naquela ocasião, os alvos se restringiam a instalações nucleares do país.

Agora, os objetivos são o estoque de mísseis, instalações nucleares e lideranças do país persa. Brasil teme que ataques não sejam "cirúrgicos" como no passado e que crise se espalhe para outros países da região.