Líderes mundiais reagem após ataque de EUA e Israel ao Irã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líderes de diversas nações manifestaram preocupação com os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, enquanto companhias aéreas cancelaram voos para a região e embaixadas orientaram seus cidadãos a buscarem abrigo.

Dmitri Medvedev, vice-presidente do conselho de segurança nacional da Rússia, criticou o presidente dos EUA, Donald Trump, no sábado (28/2) pelo ataque ao Irã.

"O pacificador mais uma vez mostrou sua verdadeira face", disse Medvedev em uma rede social. "Todas as negociações com o Irã são uma operação de fachada. Ninguém duvidava disso. Ninguém realmente queria negociar nada."

Medvedev questionou a resiliência americana. "A questão é quem tem mais paciência para esperar pelo fim inglório de seu inimigo. Os EUA têm apenas 249 anos. O império persa foi fundado há mais de 2.500 anos. Vamos ver daqui a 100 anos..."

Preocupação

Outros líderes manifestaram preocupação em relação aos ataques de Israel e EUA contra o Irã.

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, disse que não aceitaria que ninguém arrastasse seu país "para aventuras que ameaçam sua segurança e unidade", em uma mensagem indireta ao grupo armado libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Em um comunicado divulgado após os ataques, Salam destacou os "acontecimentos graves" na região e pediu a "todos os libaneses que ajam com sabedoria e patriotismo, colocando o Líbano e os interesses do povo libanês" em primeiro lugar.

O chanceler da Noruega, Espen Barth Eide, disse estar extremamente preocupado com a possibilidade "de haver uma nova e ampla guerra no Oriente Médio".

O presidente polonês Karol Nawrocki disse estar ciente dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã graças aos canais de comunicação com aliados.

Voos cancelados

Companhias aéreas anunciaram cancelamento de voos para o Irã, Israel, Líbano, Omã e Iraque em meio ao início dos ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Além disso, as embaixadas americanas no Qatar, Bahrein e outros países da região emitiram comunicados orientando cidadãos americanos a buscarem abrigo, ao detectarem mísseis e drones se dirigindo a esses países.

Os usuários de celulares em Israel receberam alertas de que foram detectados mísseis lançados contra o país.

Empresas como Lufthansa, Air France e KLM, além de companhias aéreas que atuam na região, suspenderam seus voos. Os Emirados Árabes Unidos fecharam o espaço aéreo, assim como o Irã.