Ataque a escola iraniana atribuído a Israel deixa 24 mortos
Pelo menos 24 alunos morreram em um ataque atribuído a Israel em uma escola na província iraniana de Hormozgan, perto do estreito de Ormuz, indicou uma autoridade provincial citada pela imprensa estatal.
"O número de estudantes mortos na escola primária de Shajare Tayyebeh, em Minab, Hormozgan, chega a 24", disse o governador do distrito, segundo a televisão estatal.
O balanço anterior registava cinco meninas mortas neste ataque, que as autoridades iranianas atribuíram a Israel, como parte da operação lançada com os Estados Unidos.
