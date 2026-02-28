Vídeo: Base americana no Bahrein é atingida em 'ataque com mísseis'

Instalações da Quinta Frota dos Estados Unidos no Bahrein foram atingidas em um "ataque com mísseis", indicaram as autoridades locais neste sábado (28/2), após os bombardeios efetuados por Estados Unidos e Israel no vizinho Irã.

"O centro de serviços da Quinta Frota sofreu um ataque com mísseis. Daremos mais detalhes posteriormente", indicou em comunicado o governo desta monarquia do Golfo.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une importante explosion et un panache de fumée à proximité d’installation naval de la Cinquième Flotte américaine à Bahreïn, après ce que les autorités locales ont décrit comme une frappe de missile attribuée à l’Iran.… pic.twitter.com/2oFEaYKiQc — Christophe Tymowski (@Christophe_Tymo) February 28, 2026

Logo depois, a Guarda Revolucionária, o Exército ideológico do Irã, confirmou que suas unidades haviam "atacado com força o quartel-general da Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein".

No mesmo comunicado, divulgado pela agência de notícias Tasnim, sinalizaram que haviam lançado ataques contra "outras bases americanas no Catar e nos Emirados Árabes Unidos".

Estes dois países, assim como o Kuwait, anunciaram que haviam repelido ofensivas de projéteis contra seus territórios.

Explosões

Jornalistas da AFP em Bahrein, Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita relataram fortes explosões nas capitais destes países durante a manhã deste sábado.

O Bahrein abriga a Quinta Frota dos Estados Unidos e é um dos países que estabeleceram relações com o Estado de Israel como parte dos Acordos de Abraão, patrocinados pelo presidente americano Donald Trump.

