Assine
overlay
Início Internacional
Conflito no Golfo

Vídeo: Base americana no Bahrein é atingida em 'ataque com mísseis'

O Bahrein abriga a Quinta Frota dos Estados Unidos e é um dos países que estabeleceram relações com o Estado de Israel como parte dos Acordos de Abraão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/02/2026 08:51 - atualizado em 28/02/2026 10:07

compartilhe

SIGA
x
Explosão na Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein
Explosão na Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein crédito: Reprodução X

Instalações da Quinta Frota dos Estados Unidos no Bahrein foram atingidas em um "ataque com mísseis", indicaram as autoridades locais neste sábado (28/2), após os bombardeios efetuados por Estados Unidos e Israel no vizinho Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O centro de serviços da Quinta Frota sofreu um ataque com mísseis. Daremos mais detalhes posteriormente", indicou em comunicado o governo desta monarquia do Golfo.

Logo depois, a Guarda Revolucionária, o Exército ideológico do Irã, confirmou que suas unidades haviam "atacado com força o quartel-general da Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein". 

No mesmo comunicado, divulgado pela agência de notícias Tasnim, sinalizaram que haviam lançado ataques contra "outras bases americanas no Catar e nos Emirados Árabes Unidos". 

Estes dois países, assim como o Kuwait, anunciaram que haviam repelido ofensivas de projéteis contra seus territórios.

Leia Mais

Explosões

Jornalistas da AFP em Bahrein, Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita relataram fortes explosões nas capitais destes países durante a manhã deste sábado.

O Bahrein abriga a Quinta Frota dos Estados Unidos e é um dos países que estabeleceram relações com o Estado de Israel como parte dos Acordos de Abraão, patrocinados pelo presidente americano Donald Trump.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-aya/avl/ahg/yr

Tópicos relacionados:

bahrein conflito eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay