Internacional

Netanyahu convoca iranianos a 'derrubar o regime'

28/02/2026 17:23

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, convocou neste sábado (28) os iranianos a "derrubar o regime", após afirmar que há "muitos indícios" de que o líder supremo Ali Khamenei morreu em um ataque conjunto de Israel e os Estados Unidos contra o Irã.

"Agora é o momento de unir-se para uma missão histórica, cidadãos do Irã (...) é o momento de unir forças, derrubar o regime e garantir o futuro", disse Netanyahu em um discurso televisionado.

