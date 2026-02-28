Assine
Internacional

'Temos a sensação' de que relatos sobre morte de Khamenei são 'corretos', diz Trump à NBC

28/02/2026 18:22

Donald Trump afirmou neste sábado (28) que acredita que os múltiplos relatos sobre a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, durante a ofensiva de Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica são corretos, mas sem confirmar a notícia.

"Temos a sensação de que essa informação é correta", declarou, segundo a NBC News.

