'Temos a sensação' de que relatos sobre morte de Khamenei são 'corretos', diz Trump à NBC
Donald Trump afirmou neste sábado (28) que acredita que os múltiplos relatos sobre a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, durante a ofensiva de Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica são corretos, mas sem confirmar a notícia.
"Temos a sensação de que essa informação é correta", declarou, segundo a NBC News.
