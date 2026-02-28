Assine
Gritos de júbilo em Teerã após notícia de suposta morte de Khamenei (testemunhas)

28/02/2026 17:58

Gritos de entusiasmo foram ouvidos na noite deste sábado (28) nas ruas de Teerã, segundo testemunhas, depois que circulou uma informação sobre a suposta morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, nos bombardeios de Estados Unidos e Israel no país.

Os moradores aplaudiram de suas janelas e gritaram de alegria pouco depois das 23h locais (16h em Brasília) em diversos bairros da capital iraniana, disseram várias testemunhas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia anunciado um pouco antes que havia "muitos indícios" de que o líder supremo iraniano tinha morrido neste sábado.

