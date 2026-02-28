Gritos de júbilo em Teerã após notícia de suposta morte de Khamenei (testemunhas)
Gritos de entusiasmo foram ouvidos na noite deste sábado (28) nas ruas de Teerã, segundo testemunhas, depois que circulou uma informação sobre a suposta morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, nos bombardeios de Estados Unidos e Israel no país.
Os moradores aplaudiram de suas janelas e gritaram de alegria pouco depois das 23h locais (16h em Brasília) em diversos bairros da capital iraniana, disseram várias testemunhas.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia anunciado um pouco antes que havia "muitos indícios" de que o líder supremo iraniano tinha morrido neste sábado.
