Assine
overlay
Início Internacional
Conflito no Golfo

Governo brasileiro condena ataque contra Irã e fala em 'grave preocupação'

"Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz"

Publicidade
Carregando...
MB
MARIANA BRASIL
MB
MARIANA BRASIL
Repórter
28/02/2026 14:00

compartilhe

SIGA
x
Ataque de Israel deixa ao menos 85 mortos em escola para meninas no Irã
Ataque de Israel deixa ao menos 85 mortos em escola para meninas no Irã crédito: AFP

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Lula (PT) condenou, por meio de nota, os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã neste sábado (28/2), manifestando "grave preocupação" com o episódio. Os países travavam processo de negociação pela paz antes dos bombardeios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O Governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados hoje (28/2) por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz, posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região", diz o Itamaraty.

"O Brasil apela a todas as partes que respeitem o Direito Internacional e exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil."

 

Leia Mais


Estejam atentos 

De acordo com o governo brasileiro, as embaixadas do Brasil na região acompanham os desdobramentos das ações militares, com particular atenção às necessidades dos brasileiros presentes nos países afetados.

"Recomenda-se aos brasileiros que estejam atentos às orientações de segurança das autoridades locais nos países onde morem ou se encontrem", diz outro trecho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O embaixador do Brasil em Teerã está em contato direto com a comunidade brasileira para transmitir atualizações sobre a situação e orientações de segurança.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay