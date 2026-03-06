389 cidades mineiras estão em alerta amarelo para chuvas intensas
Outras duas cidades estão em alerta laranja. A previsão é de chuva entre 50 mm 100 mm/dia e eventos de até 100km/h
Na manhã desta sexta-feira (6/3) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, que representa perigo potencial, para chuvas intensas em 389 cidades de Minas Gerais. Outras duas cidades se encontram em alerta laranja, de perigo.
O aviso de perigo potencial é válido até as 23h59 de hoje e abarca as seguintes regiões do estado: Noroeste
- Norte
- Triângulo
- Alto Paranaíba
- Oeste
- Sul
- Sudoeste
- Zona da Mata
- Campo das Vertentes
- e Metropolitana de Belo Horizonte (confira a lista completa abaixo).
Para estas localidades a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60km/h.
Já para as cidades em alerta laranja, são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 e 100km/h. Para todas as cidades sob alerta, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Proteja-se durante tempestades
-
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;
-
Não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda;
-
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
-
Evite áreas de alagamento;
-
Não tente atravessar vias alagadas;
-
Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).
Cidades em alerta laranja
- Buritis
- Formoso
Cidades em alerta amarelo
- Arinos
- Bonfinópolis de Minas
- Brasilândia de Minas
- Buritis
- Cabeceira Grande
- Chapada Gaúcha
- Dom Bosco
- Formoso
- Guarda-Mor
- Januária
- João Pinheiro
- Natalândia
- Paracatu
- Riachinho
- Santa Fé de Minas
- São Romão
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Amparo do Serra
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Araguari
- Arantina
- Araponga
- Araporã
- Araxá
- Arceburgo
- Areado
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brás Pires
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caiana
- Cajuri
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Gerais
- Canaã
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Caparaó
- Capela Nova
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitólio
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Cataguases
- Catas Altas da Noruega
- Caxambu
- Centralina
- Chácara
- Chiador
- Cipotânea
- Claraval
- Coimbra
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego do Bom Jesus
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Divinésia
- Divino
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores do Turvo
- Elói Mendes
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Espera Feliz
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Estrela do Sul
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Faria Lemos
- Fervedouro
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Goianá
- Gonçalves
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guaxupé
- Guidoval
- Guiricema
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Itaverava
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Jequeri
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagoa Dourada
- Lambari
- Lamim
- Laranjal
- Lavras
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luisburgo
- Luminárias
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Mercês
- Minduri
- Miradouro
- Miraí
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muriaé
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Fino
- Ouro Preto
- Paiva
- Palma
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Perdizes
- Perdões
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Pimenta
- Pirajuba
- Piranga
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Ponte Nova
- Porto Firme
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Presidente Bernardes
- Queluzito
- Recreio
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Ribeirão Vermelho
- Rio Espera
- Rio Novo
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Romaria
- Rosário da Limeira
- Sacramento
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Juliana
- Santa Margarida
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João Nepomuceno
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Miguel do Anta
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador José Bento
- Senhora de Oliveira
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tapira
- Teixeiras
- Tiradentes
- Tocantins
- Tocos do Moji
- Toledo
- Tombos
- Três Corações
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Ubá
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Varginha
- Veríssimo
- Viçosa
- Vieiras
- Virgínia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
- Wenceslau Braz