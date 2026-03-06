389 cidades mineiras estão em alerta amarelo para chuvas intensas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Na manhã desta sexta-feira (6/3) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, que representa perigo potencial, para chuvas intensas em 389 cidades de Minas Gerais. Outras duas cidades se encontram em alerta laranja, de perigo.

O aviso de perigo potencial é válido até as 23h59 de hoje e abarca as seguintes regiões do estado: Noroeste

Norte

Triângulo

Alto Paranaíba

Oeste

Sul

Sudoeste

Zona da Mata

Campo das Vertentes

e Metropolitana de Belo Horizonte (confira a lista completa abaixo).

Para estas localidades a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60km/h.

Já para as cidades em alerta laranja, são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 e 100km/h. Para todas as cidades sob alerta, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Proteja-se durante tempestades

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Evite áreas de alagamento;

Não tente atravessar vias alagadas;

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

Cidades em alerta laranja

Buritis

Formoso

Cidades em alerta amarelo