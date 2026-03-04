Assine
ZONA DA MATA

Chuvas: Ubá perdeu R$ 4,9 milhões em medicamentos, diz prefeito

Estoque emergencial de remédios foi reposto pela Secretaria Estadual de Saúde, que também enviou sete câmaras frias ao município

Laura Scardua
04/03/2026 19:54

Chuva intensa deixa rastro de destruição em Ubá, deixando mortos, feridos e desabrigados. Na foto, Rua Sao Jose, Centro (Calçadão)
Chuva intensa deixa rastro de destruição em Ubá, deixando mortos, feridos e desabrigados. Na foto, Rua São José, Centro (Calçadão) crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press. Brasil. Ubá - MG

A saúde foi um dos âmbitos impactados pelas fortes chuvas que atingiram Ubá, na Zona da Mata mineira. “Perdemos toda a sala de medicamentos, (prejuízo de) R$ 4,9 milhões, perdemos todas as vacinas”, afirmou o prefeito José Damato (PSD) em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (4/3). 

Apesar do impacto, o chefe do Executivo municipal informou que as questões envolvendo medicamentos e vacinas já foram reestruturadas, ao que agradeceu à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A pasta estadual explicou que os medicamentos perdidos eram da farmácia do município, como antibióticos e outros remédios para tratamentos do dia a dia. A reportagem do Estado de Minas pediu detalhes à pasta municipal de saúde sobre quantos e quais medicamentos foram perdidos e aguarda retorno. 

A SES-MG também informou que foram enviadas sete câmaras frias a Ubá, que foram instaladas na Secretaria Municipal de Saúde, onde, desde a última segunda-feira (2/3), tem funcionado provisoriamente a nova farmácia municipal. De acordo com a pasta estadual, o estabelecimento de um ponto provisório permitiu a retomada do atendimento à população e o fornecimento regular de medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ainda conforme a Secretaria de Estado de Saúde, parte dos medicamentos já foram entregues e novos lotes continuarão chegando. "Paralelamente, a SES-MG reforçou o abastecimento do município com insulinas, medicamentos do componente especializado e itens estratégicos da Assistência Farmacêutica estadual", informou.

A pasta estadual também assegurou que o plano emergencial prevê ainda a reorganização da assistência especializada após os danos à Policlínica e ao Centro de Especialidades Odontológicas. "Os atendimentos serão redistribuídos na rede local, com apoio de hospitais da região e estruturas mobilizadas para garantir a continuidade da assistência.”

Secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, foi a Ubá e, ao lado do prefeito, afirmou que a prioridade no momento é “garantir que a saúde continue funcionando e que a população não fique sem atendimento”. Também estavam presentes o coordenador de Estado de Defesa Civil (Cedec), coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende, e a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Costa.

Vacinação 

De acordo com a SES-MG, a vacinação também está sendo reforçada em Ubá, especialmente diante do risco de aumento de doenças após enchentes e da proximidade do período sazonal de doenças respiratórias. Nesta quinta-feira (5/3), o vacimóvel estará na Rua Ângelo Sperândio, 1.723, Bairro Mangueira Rural, das 9h às 14h. 



*Com informações de Agência Minas  

