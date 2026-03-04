Assine
TRANSTORNOS

Morador denuncia água jorrando a 2 metros de altura após cano romper em BH

Em uma ocorrência anterior, ele ficou três dias sem abastecimento em casa

Quéren Hapuque
Leandro Couri
Quéren Hapuque
Repórter
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
04/03/2026 13:33

Segundo o morador é a segunda vez em uma semana que o mesmo local ocorre rompimento do cano
Segundo o morador é a segunda vez, em uma semana, que no mesmo local ocorre rompimento do cano crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Pela segunda vez na mesma semana, um cano se rompeu na Rua dos Violões, no Bairro Conjunto Califórnia I, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), provocando um vazamento de grandes proporções, segundo o morador Edson Vander dos Santos, de 52 anos.

Vizinho do ponto afetado, Edson conta que o problema voltou a acontecer por volta das 5h30 desta quarta-feira (4/3). “Minha esposa assustou quando escutou um barulho forte. Ela disse: ‘Estourou o cano lá de novo’”, relatou.

De acordo com ele, a água chegou a jorrar a vários metros de altura. “Estava batendo lá em cima, perto do poste. A pressão é muito forte”, afirmou. Vídeos gravados por moradores mostram a água se espalhando pela via. 

O último rompimento aconteceu quinta-feira passada (26/2) e, conforme o relato, o conserto só foi feito nessa segunda-feira (2/3) . Durante esse período, ele afirma que ficou cerca de três dias sem água em casa. “Tenho uma criança autista e não é fácil. Minha esposa foi para a casa da tia dela para tomar banho. Eu esquentei água no fogão e tomei banho de copo”, contou.

 

Edson acredita que o problema pode estar relacionado à pressão da rede ou até às raízes de árvores próximas. “Esses canos são de plástico e talvez não aguentem a pressão”, opinou. 

Procurada, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que uma equipe técnica está, na manhã desta quarta (4/3), na Rua dos Violões, na altura dos números 542 e 486, no bairro Califórnia, para averiguar a situação e adotar as providências necessárias

Tópicos relacionados:

bh copasa minas-gerais vazamento

