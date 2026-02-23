Água limpa desperdiçada jorra a 2m de altura em bairro nobre de BH
Moradores e taxistas reclamam do desperdício no Anchieta, informando que o problema começou no início do mês. Copasa afirma ter sanado o vazamento nesta segunda
Verdadeira fonte de água limpa, de mais de 2m de altura, jorra o dia inteiro na Avenida Francisco Deslandes, altura do número 755, esquina com Rua Itapema, em frente ao restaurante Projeto Sabor e ao ponto de táxi do Bairro Anchieta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A água começou a minar no passeio em 8 de fevereiro, informa o taxista Agostinho Padilha de Morais.
Inicialmente, comerciantes e taxistas tentaram evitar transtornos tampando o buraco no passeio com pedra. No entanto, a situação piorou e a pedra não mais conteve a água, sob forte pressão.
Nesta segunda-feira (23/2), o esguicho de mais de 2m atrapalhou o trânsito de pedestres, molhou carros, impediu que taxistas estacionassem no ponto e chamou a atenção de quem passava pelo local, que ressaltava o desperdício, comentando que aquela água é custeada pela população.
Agostinho Padilha reclama do desperdício de água limpa, lembrando que o problema prejudica motoristas que trabalham no ponto da Francisco Deslandes com Itapema. Taxistas e funcionários do restaurante Projeto Sabor afirmaram que, desde o início, avisaram a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), sem sucesso.
O que diz a Copasa?
Contatada pelo Estado de Minas, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais disse por nota que "corrigiu o vazamento de água na Avenida Francisco Deslandes, altura do número 755, na esquina com Rua Itapema, no Bairro Anchieta, na tarde desta segunda-feira (23/2)".
A Copasa afirmou ainda que "a recomposição do passeio será realizada até o final da semana, a depender das condições climáticas".