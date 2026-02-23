Água limpa desperdiçada jorra a 2m de altura em bairro nobre de BH

Editora-assistente de cultura do Estado de Minas. Trabalhou nos jornais Diário do Comércio, Hoje em Dia, Jornal de Casa, em BH

Verdadeira fonte de água limpa, de mais de 2m de altura, jorra o dia inteiro na Avenida Francisco Deslandes, altura do número 755, esquina com Rua Itapema, em frente ao restaurante Projeto Sabor e ao ponto de táxi do Bairro Anchieta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A água começou a minar no passeio em 8 de fevereiro, informa o taxista Agostinho Padilha de Morais.

Inicialmente, comerciantes e taxistas tentaram evitar transtornos tampando o buraco no passeio com pedra. No entanto, a situação piorou e a pedra não mais conteve a água, sob forte pressão.

Nesta segunda-feira (23/2), o esguicho de mais de 2m atrapalhou o trânsito de pedestres, molhou carros, impediu que taxistas estacionassem no ponto e chamou a atenção de quem passava pelo local, que ressaltava o desperdício, comentando que aquela água é custeada pela população.

Agostinho Padilha reclama do desperdício de água limpa, lembrando que o problema prejudica motoristas que trabalham no ponto da Francisco Deslandes com Itapema. Taxistas e funcionários do restaurante Projeto Sabor afirmaram que, desde o início, avisaram a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), sem sucesso.

O que diz a Copasa?

Contatada pelo Estado de Minas, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais disse por nota que "corrigiu o vazamento de água na Avenida Francisco Deslandes, altura do número 755, na esquina com Rua Itapema, no Bairro Anchieta, na tarde desta segunda-feira (23/2)".

A Copasa afirmou ainda que "a recomposição do passeio será realizada até o final da semana, a depender das condições climáticas".