Chuvas alagam campus da UFMG e vias das regiões da Pampulha e de Venda Nova

Defesa Civil do Município interditou diferentes vias, como as avenidas Vilarinho, Álvaro Camargos, Sebastião de Brito e Cristiano Machado

06/03/2026 19:53

Defesa Civil emitiu alertas e interditou vias
Defesa Civil emitiu alertas e interditou vias em Belo Horizonte crédito: Reprodução

As chuvas registradas em Belo Horizonte entre a tarde e a noite desta sexta-feira (6/3) causaram alagamentos em vias das regiões da Pampulha e de Venda Nova. A Defesa Civil municipal interditou a Avenida Vilarinho por volta das 19h15, que chegou a ficar submersa em um ponto próximo ao piscinão de contenção, construído justamente para conter a água pluvial e evitar enchentes.

Além da Avenida Vilarinho, a Defesa Civil também interditou as avenidas Álvaro Camargos e Cristiano Machado em dois pontos: no cruzamento com Sebastião de Brito e na altura da Estação São Gabriel. O fechamento se deve ao risco de transbordamento dos córregos do Nado, Suzana, Pampulha e do Ribeirão do Onça. O órgão também emitiu alertas, via celular, para as pessoas que estavam nas proximidades. 

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram alagamentos em diversas vias da região. Na Pampulha, também há registros de vias inundadas pela água da chuva. Um dos locais alagados foi o Campus da UFMG. 

*Em atualização

