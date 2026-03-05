Homem morre depois de ser soterrado durante escavação em obra em Ervália

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 58 anos morreu após ser soterrado enquanto realizava uma escavação em uma obra particular nesta quinta-feira (5/3), no município de Ervália (MG), na Zona da Mata.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a vítima trabalhava na escavação de uma área destinada à construção de um muro quando um barranco localizado acima do ponto da obra desmoronou e a atingiu.

Quando as guarnições chegaram ao local, o homem já havia sido retirado dos escombros por populares, com apoio de um militar do Corpo de Bombeiros que reside no município e auxiliou nas primeiras ações de atendimento.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital da cidade em parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços das equipes de resgate e de saúde, o óbito foi constatado posteriormente na unidade hospitalar.

Após o atendimento, os militares permaneceram no local junto a representantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e a um engenheiro civil da prefeitura. Foram adotadas medidas administrativas e técnicas, incluindo a interdição da obra, para garantir a segurança da área e permitir a apuração das circunstâncias do acidente.

O Corpo de Bombeiros reforçou a importância da adoção de medidas de segurança em obras e escavações, especialmente em locais com taludes ou barrancos, a fim de prevenir acidentes desse tipo.