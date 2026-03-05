Assine
QUEDA DE BARRANCO

Homem morre depois de ser soterrado durante escavação em obra em Ervália

Vítima foi socorrida com vida, mas morreu no hospital. Homem trabalhava na escavação de uma área destinada à construção de um muro quando um barranco desabou

05/03/2026 23:44

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu e encaminhada ao hospital da cidade em parada cardiorrespiratória
A vítima foi socorrida por uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu e encaminhada ao hospital da cidade em parada cardiorrespiratória crédito: CBMMG

Um homem de 58 anos morreu após ser soterrado enquanto realizava uma escavação em uma obra particular nesta quinta-feira (5/3), no município de Ervália (MG), na Zona da Mata.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a vítima trabalhava na escavação de uma área destinada à construção de um muro quando um barranco localizado acima do ponto da obra desmoronou e a atingiu.

Quando as guarnições chegaram ao local, o homem já havia sido retirado dos escombros por populares, com apoio de um militar do Corpo de Bombeiros que reside no município e auxiliou nas primeiras ações de atendimento.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital da cidade em parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços das equipes de resgate e de saúde, o óbito foi constatado posteriormente na unidade hospitalar.

Após o atendimento, os militares permaneceram no local junto a representantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e a um engenheiro civil da prefeitura. Foram adotadas medidas administrativas e técnicas, incluindo a interdição da obra, para garantir a segurança da área e permitir a apuração das circunstâncias do acidente.

O Corpo de Bombeiros reforçou a importância da adoção de medidas de segurança em obras e escavações, especialmente em locais com taludes ou barrancos, a fim de prevenir acidentes desse tipo.

