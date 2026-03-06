Assine
TERRA TREMEU

Moradores de Monte Carmelo e Inhaúma sentem tremores de terra

Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, sismo com magnitude 2.5 na escala Richter ocorreu nessa quinta-feira (5/3), às 12h18, em Monte Carmelo

RM
Renato Manfrim
RM
Renato Manfrim
Repórter
06/03/2026 18:26

Moradores de cidade do interior de MG sentem tremor de terra
Moradores de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, sentiram um tremor de terra nessa quinta-feira (5/3) crédito: Prefeitura de Monte Carmelo/Divulgação

Tremores de terra de baixas magnitudes foram registrados em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, e Inhaúma, na região Central do estado, nessa quinta-feira (5/3).

Segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), o primeiro sismo ocorreu próximo ao município de Monte Carmelo, às 12h18, com magnitude 2.2 na escala Richter. Já o segundo evento foi registrado em Inhaúma às 16h43 e teve magnitude 2.5.

Há relatos de que o sismo em Monte Carmelo foi sentido pela população local, informou o RSBR. Moradores da cidade relataram em redes sociais que sentiram o chão tremer dentro de casa, com movimentações de portas, janelas, entre outros objetos por alguns poucos segundos. Não houve registros de feridos ou danos materiais.

Os abalos sísmicos foram registrados pelas estações da RSBR e analisados pelo Centro de Sismologia da USP.

Coordenada pelo Observatório Nacional, com apoio do Serviço Geológico do Brasil, a RSBR é responsável por monitorar a sismicidade do território nacional por meio de quase 100 estações sismográficas.

Pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário. É o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre, explicou Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP e da RSBR.

O que fazer durante um abalo sísmico?

Dentro de casa:

  • Mantenha a calma e permaneça no local durante o tremor
  • Afaste-se de janelas, vidros, espelhos, prateleiras e objetos que possam cair
  • Proteja a cabeça e o pescoço e procure abrigo sob uma mesa resistente ou junto a uma parede interna, em local seguro
  • Não utilize elevadores.

Na rua:

  • Vá para um local aberto, longe de fachadas, postes, árvores, marquises e fiações
  • Evite permanecer perto de muros e estruturas com risco de queda.

No trânsito:

  • Reduza a velocidade com segurança e pare em local aberto, longe de pontes, viadutos e construções
  • Permaneça no veículo até o tremor passar.

