Igreja de quatro décadas é demolida no Barreiro por problemas estruturais

Conhecida na vizinhança como Igreja “Chapéu do Papa”, por causa de seu formato, a Igreja Santa Clara e São Francisco, no Bairro Mineirão, na região do Barreiro, em BH, foi demolida nessa terça-feira (3/3) devido a problemas estruturais. O templo já estava interditado há quatro anos. Uma nova igreja será construída no local.

Na tarde da última terça-feira, moradores do bairro se reuniram em volta da igreja, assistindo a edificação ser demolida. Por mais que ela já estivesse interditada, a comunidade sentiu pela derrubada.

“O sentimento da maioria das pessoas é um sentimento de perda porque desmanchou a igreja que eles frequentaram desde sempre. Mas nós estamos aqui reconhecendo que é uma perda patrimonial imensurável, mas também que foi uma necessidade a demolição da igreja por falha estrutural”, disse José Luiz de Souza, morador do bairro e dirigente da comunidade paroquial Santa Clara e São Francisco, que começou a frequentar a igreja há 32 anos.

Igreja Matriz da paróquia Santa Clara e São Francisco é demolida no Barreiro por apresentar problemas estruturais. Outra será construída no local. Leandro Couri/EM/D.A Press

Na manhã da quarta (4/3), dia seguinte à demolição, restaram apenas alguns vitrais em meio aos destroços. Em volta do terreno onde ficava a igreja, alguns moradores ainda paravam para olhar. Os funcionários que realizaram a demolição comentaram que a comunidade ficou bastante abalada com a demolição.

Daniel Rodrigues, morador do bairro, parou para registrar a cena. “Não frequento mais a igreja católica, mas antigamente a gente vinha aqui, minha família, desde 1992 mais ou menos. Minha irmã foi batizada aqui. Lembro quando ela foi interditada”, disse Daniel.

No bairro desde 1986, a igreja Santa Clara e São Francisco era um ponto de referência importante, mesmo para quem não frequentava. É o que diz Paulo Fernandes, metalúrgico, que trabalha em uma oficina em frente à igreja há três anos, quando a igreja já estava interditada.

“A igreja Chapéu do Papa sempre foi uma referência até para a gente informar alguma pessoa que vinha visitar a gente, é só informar ‘é do lado da igreja chapéu do papa’, é a referência que nós temos aqui no bairro”, diz Paulo, que também relatou que, mesmo com a igreja interditada, as pessoas ainda iam lá para manifestar sua fé.

“Tem um senhor que todos os dias ele vem aqui no portão externo da igreja, mesmo interditada, ele vem todos os dias de manhã fazer a oração dele. Nos três anos que eu estou aqui, ele vem todos os dias, faz a reza dele no portão e vai embora”, afirmou Paulo que disse que, no dia seguinte à demolição, o senhor não apareceu pela primeira vez.

Paulo também afirmou estar empolgado com a ideia da construção de uma nova igreja. “O bairro merece que construa outra igreja perfeita, bacana, melhor. E quem sabe no futuro ela venha a ser tombada aí como patrimônio histórico de Minas Gerais”, disse.



Nova igreja

A demolição foi realizada para que seja construída a nova matriz da paróquia. Ao longo dos últimos quatro anos, quando a igreja estava interditada, as missas vinham sendo celebradas nas outras seis igrejas que existem na região, especialmente na São João Batista.

Segundo a Arquidiocese de Belo Horizonte, foi desenvolvido estudo de engenharia em busca de uma solução definitiva para recuperar a estrutura da igreja Santa Clara e São Francisco. A conclusão desse estudo foi de que eventuais intervenções não garantiriam a integridade do templo, o que poderia representar desperdício de recursos e frustração com o resultado.

Por isso, a comunidade, representada pelo conselho paroquial, aprovou a demolição do templo para a construção da nova igreja.

Mesmo antes que a nova catedral seja construída, a ideia é retomar as celebrações religiosas no local, com missas campais. “Com a demolição pretendemos recomeçar a celebração aqui no local novamente, colocar uma tenda, voltar as missas aqui no local e recuperar a comunidade que ficou tão abalada com essa demolição”, disse José Luiz de Souza, dirigente da comunidade paroquial.

Ainda não há cronograma para o início das obras, uma vez que a comunidade paroquial está se articulando para dar o pontapé na campanha de doações dedicada à construção da nova Matriz.

“A ideia agora é fazer um novo projeto de uma igreja mais simples, mais comum. Esse tipo de igreja, do jeito que era, a manutenção dela é muito cara, então a gente pretende, depois de conversas com a comunidade, fazer uma igreja mais tradicional, mais simples”, completou José Luiz.

São Dimas

Igreja São Dimas, no Vale do Jatobá, no Barreiro, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press

Não muito longe de onde ficava a igreja de Santa Clara e São Francisco, encontra-se a Paróquia São Dimas, no Bairro Vale do Jatobá. Moradores relataram que, por volta da década de 1980, a antiga construção da igreja matriz, que também tinha um formato de Chapéu de Papa, teria desmoronado, por problemas estruturais.

A catedral teve que ser reconstruída e, atualmente, segundo a Arquidiocese de BH, não há registros de problemas estruturais. O projeto original da igreja matriz São Dimas foi transferido para a construção da igreja Santa Clara e São Francisco.

