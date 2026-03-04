Igreja São José é palco de casamento em reality da Netflix; veja fotos

Durante idas e vindas entre Brasil, Suíça e Coreia do Sul, o casal viveu um relacionamento à distância até participarem do doc-reality "Meu namorado coreano", da Netflix, onde dividiram desafios e dramas da relação até a celebração da união tanto no país asiático quanto em Belo Horizonte. Foto: Manu Antunes/Aurium Comunicação