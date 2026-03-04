Assine
Igreja São José é palco de casamento em reality da Netflix; veja fotos

A mineira Morena Monaco e o sul-coreano Su-woong Kim participaram do doc-reality "Meu namorado coreano" da Netflix lançado em janeiro

  • Morena Monaco viu sua vida mudar ao conhecer o sul-coreano Su-woong Kim e viver um relacionamento que atravessou continentes
    Morena Monaco viu sua vida mudar ao conhecer o sul-coreano Su-woong Kim e viver um relacionamento que atravessou continentes
  • O que começou com um match em um aplicativo se tornou o ponto de partida para uma história que sairia do virtual direto para as telas.
    O que começou com um match em um aplicativo se tornou o ponto de partida para uma história que sairia do virtual direto para as telas.
  • A suíça e filha de mineira Morena Monaco, de 32 anos, conheceu o sul-coreano Su-woong Kim, de 35, durante uma viagem de trabalho.
    A suíça e filha de mineira Morena Monaco, de 32 anos, conheceu o sul-coreano Su-woong Kim, de 35, durante uma viagem de trabalho.
  • Na foto, da esquerda para a direita: Vincenzo Zaccaria, Andreia, Morena Monaco, Su-woong Kim, Insook Min.
    Na foto, da esquerda para a direita: Vincenzo Zaccaria, Andreia, Morena Monaco, Su-woong Kim, Insook Min.
  • Ao longo dos seis episódios, o público acompanhou não apenas o romance, mas também os dramas, os desafios culturais, as diferenças de costumes e as escolhas que precisaram ser feitas para que o relacionamento seguisse em frente.
    Ao longo dos seis episódios, o público acompanhou não apenas o romance, mas também os dramas, os desafios culturais, as diferenças de costumes e as escolhas que precisaram ser feitas para que o relacionamento seguisse em frente.
  • Durante idas e vindas entre Brasil, Suíça e Coreia do Sul, o casal viveu um relacionamento à distância até participarem do doc-reality
    Durante idas e vindas entre Brasil, Suíça e Coreia do Sul, o casal viveu um relacionamento à distância até participarem do doc-reality "Meu namorado coreano", da Netflix, onde dividiram desafios e dramas da relação até a celebração da união tanto no país asiático quanto em Belo Horizonte.
  • Morena Monacoe o Su-woong Kim participaram do doc-reality "Meu namorado coreano" da Netflix lançado em janeiro de 2026.
    Morena Monaco e o Su-woong Kim participaram do doc-reality "Meu namorado coreano" da Netflix estreiado em janeiro de 2026.
  • O reality levou cinco brasileiras — Camila, Katy, Luanny, Mariana e Morena —, em diferentes estágios de relação à distância, para a Coreia do Sul, onde algumas delas já estiveram visitando seus amados, para descobrir se suas relações sobreviveriam às expectativas e às diferenças culturais.
    O reality levou cinco brasileiras — Camila, Katy, Luanny, Mariana e Morena —, em diferentes estágios de relação à distância, para a Coreia do Sul, onde algumas delas já estiveram visitando seus amados, para descobrir se suas relações sobreviveriam às expectativas e às diferenças culturais.
