Sagrada Família atinge altura final e consolida recorde como a igreja mais alta do mundo
O perfil oficial da Basílica no Instagram divulgou imagens do feito, que estabeleceu um novo marco arquitetônico, consolidando-se como a igreja mais alta do planeta.Foto: Reprodução Instagram da Basílica
A obra, iniciada em 1882, segue em construção há mais de um século.
A ovra permanece como um dos projetos religiosos mais ambiciosos do mundo.Foto: Reprodução Instagram da Basílica
Antes mesmo desse marco final, a basílica já havia ultrapassado a Ulm Minster, na Alemanha, e se tornado a igreja mais alta do mundo em 2025.
A cada avanço no projeto ousado do arquiteto Gaudi, a Sagrada Família reforça seu status como símbolo da cidade catalã e da arquitetura mundial, unindo fé, engenharia e turismo em uma construção única.Foto: Pixabay
A cidade de Barcelona consegue combinar de forma harmoniosa o clima mediterrâneo com a história e a arquitetura, despertando a curiosidade de milhares de turistas. Descubra as maravilhas dessa impressionante cidade catalã.Foto: Logan Armstrong/Unsplash
Barcelona é a capital da Catalunha, região na Espanha que possui identidade própria e que, para alguns, deveria até ser separada do restante do país. Barcelona tem 1,6 milhão de habitantes. É o segundo município mais povoado do território espanhol.Foto: TUBS - Wikimédia
A identidade própria da Catalunha – que provoca reivindicações por autonomia – se reflete no cotidiano, pois na região prevalecem dois idiomas: o espanhol e o catalão. Os jornais, por exemplo, são preparados com duas versões, uma em cada língua.Foto: Kippelboy / Wikimedia Commons
Um local simbólico e sinônimo de orgulho para esse povo é a montanha de Montserrat pela sua singular formação rochosa que inspirou lendas. Inclusive, inspirou arquitetos do movimento modernista catalão.Foto: Imagem de Antonio Cansino por Pixabay
Este destino ainda abriga o Mosteiro de Montserrat, zona de peregrinação para os cristãos, onde fica a “Virgen de Montserrat”, padroeira da Catalunha. Pela sua representatividade para a sociedade catalã, se tornou um ponto turístico até como forma de propagação de sua cultura.Foto: Imagem de WeLoveBarcelona_de por Pixabay
A arquitetura é um dos elementos mais notáveis da cidade. Tanto que algumas das obras foram consideradas ‘Patrimônio Mundial’ pela Unesco como a ‘Casa Batlló’ e ‘Casa Millá’.Foto: Imagem de WeLoveBarcelona_de por Pixabay
O arquiteto espanhol Antoni Gaudí (1852-1926) foi um dos líderes do movimento modernista catalão. Ele nasceu e estudou arquitetura na localidade, onde também se concentra a maioria de suas produções. Seu estilo foi influenciado por diversas tendências com ênfase no gótico.Foto: Pablo Audouard Deglaire - Wikimédia Commons
A Igreja da Sagrada Família, que mencionamos no começo desta galeria, é considerada o principal trabalho de Gaudí. Foi iniciada por outro profissional em um estilo neogótico, mas Gaudí assumiu e reformulou o projeto completamente. A construção foi interrompida em 1936 por conta da Guerra Civil Espanhola.Foto: Bernard Gagnon - Wikimédia Commons
Tanto a parte interna como a externa são exuberantes e enchem os olhos, causando surpresa nos visitantes.O local ainda é repleto de simbolismo religioso, como estruturas que se assemelham a ossos e remetem à desnutrição de Jesus Cristo, em sua representação de crucificado.Foto: Canaan - Wikimédia Commons
Os vitrais azuis e verdes colorem o interior da basílica com tons frios quando o sol bate. Já os vermelhos e amarelos criam uma sensação de calor. Os vitrais da Basílica estão entre os mais belos das igrejas da Europa.Foto: Youtube Canal Le Monde en Vidéo
A Passeig de Gràcia é uma das mais famosas ruas de Barcelona, ao englobar edifícios históricos, planejados por notáveis arquitetos da região. No século XIX, quando a cidade foi ampliada, o local passou a ser ligado ao luxo e à moda com a presença de grandes lojas do ramo como Adidas, Nike, Chanel e Gucci.Foto: escalona - Flickr
A 'Casa Batlló', situada na Passeig de Gràcia, é um dos exemplos de prédios relevantes historicamente. Projetado por Gaudí, a fachada do imóvel foi inspirada no ambiente marinho e representa um dos traços mais marcantes do autor. É um cartão postal de Barcelona e um dos pontos turísticos mais visitados.Foto: Imagem de pcsfish por Pixabay
Ainda há a Casa Milà, também chamada de “La Pedrera”, outra obra de Gaudí. Impressiona por não conter nenhuma linha reta no projeto arquitetônico de sua fachada, fator que lhe torna singular e impacta pelos detalhes e complexidade. Trata-se de uma residência em forma de arte, já que ainda abriga famílias.Foto: Carlos Cunha wikimedia commons
Assim como a ‘Casa Batlló’, a sua visitação também é paga. O terraço da ‘Casa Milà’ permite ter uma visão total da cidade. Bem como as icônicas chaminés no formato de esculturas de guerreiros (foto), e escadas com temáticas de elementos da natureza, rendendo ao espaço o aspecto de uma galeria de arte ao ar livre.Foto: Jonathan WildermuthFollow - Flickr
Outra produção de Gaudí, em seu período naturalista, e que também oferece outra vista incrível, é o Parque Guell, situado no alto do monte Carmelo. Seu diferencial é a combinação de elementos arquitetônicos idealizados pelo profissional e as exuberantes belezas naturais.Foto: Walkerssk/Pixabay
Recebeu esse nome porque o dono do terreno, que fez o pedido do desenho ao arquiteto, se chamava Eusebi Güell. Após não corresponder às expectativas de potencial comercial, o parque foi vendido ao município, em 1992.Foto: Bernard Gagnon / Wikimedia Commons
O Castelo de Montjuic é mais uma interessante atração. Inicialmente construído para ser uma fortaleza em 1694, já serviu como prisão e até ponto de execução de catalães que eram opositores ao regime do ex-ditador Franco. No cenário atual, o espaço abriga um museu, além de magníficas paisagens.Foto:
Na montanha de Montjuic, onde fica o castelo, funciona um teleférico que leva as pessoas até o porto de Barcelona, oferecendo espetaculares vistas da cidade e do litoral.Foto: visitebarcelona - Flickr
Já o porto de Barcelona é um dos que têm maior tráfego de pessoas e cargas na Europa, com um volume de comércio de 3,42 milhões de transações por ano. Por sinal, com seus 7,68 km² de área, é o terceiro maior porto de contêineres da Espanha e o nono do continente.Foto: Jorge Láscar - Wikimédia Commons
Em frente ao porto, há um monumento construído para homenagear o descobridor e navegador Cristóvão Colombo, na praça do Portal da Paz. O item foi criado como um marco das obras no litoral com o intuito de melhorar suas condições. Transformou-se em um dos ícones da cidade.Foto: Wo Shing Au - Flickr
A cidade acomoda o aquário mais rico no mundo em espécies de peixes do Mediterrâneo. Ao todo o espaço conta com 21 grandes aquários, 11 mil animais de 450 espécies distintas. É um importante centro recreativo e educacional da Europa com visitas sensoriais.Foto: Paul Hermans - Wikimédia Commons
O aeroporto Josep Tarradellas-El Prat atende toda a região da Catalunha, recebendo voos de diversas partes do mundo. Mais de 41 milhões de passageiros passaram pelo terminal em 2022.Foto: RAUL URBINA - Wikimédia Commons
No âmbito esportivo, a cidade é a sede do FC Barcelona, um dos maiores clubes da Espanha e do mundo, com conquistas expressivas como 27 títulos espanhóis e cinco da Liga dos Campeões, o maior torneio de clubes do planeta, além de três mundiais.Foto: Barcelona Official
O estádio onde o Barcelona manda seus jogos é o Camp Nou, que está em obras até novembro de 2024 para ampliar sua capacidade para 110 mil lugares. No contexto atual, com 99 mil lugares, já é o estádio que consegue comportar mais pessoas na Europa.Foto: Imagem de Frode por Pixabay
Com relação à economia, Barcelona é um importante centro financeiro e a quarta área mais rica da Espanha em renda per capita. A indústria gera quase 30% do produto interno bruto total (PIB) da região. Os ramos de energia, metalurgia e química são responsáveis por 47% da produção industrial.Foto: Ralf Roletschek - Wikimédia Commons
