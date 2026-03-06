Regionais de BH recebem quase 50% da chuva prevista para todo o mês
Regionais com os maiores índices pliviométricos foram a Centro-Sul, com 86 mm (43,5%), e a Oeste, com 86,2 mm (43,6%)
Dados da Defesa Civil de Belo Horizonte revelam que, apenas entre as 19h e as 21h desta sexta-feira (6/3), o volume de chuva registrado em algumas regionais da capital mineira chegou a quase 50% do total esperado para todo o mês de março, que é de 197,5 mm. As regionais com os maiores índices pliviométricos foram a Centro-Sul, com 86 mm (43,5%), e a Oeste, com 86,2 mm (43,6%). Confira os registros de toda a cidade:
- Barreiro: 45,8 (23,2%)
- Centro Sul: 86 (43,5%)
- Hipercentro: 49,8 (25,2%)
- Leste: 16,6 (8,4%)
- Nordeste: 17,6 (8,9%)
- Noroeste: 40,6 (20,6%)
- Norte: 2,2 (1,1%)
- Oeste: 86,2 (43,6%)
- Pampulha: 8,6 (4,4%)
- Venda Nova: 8,8 (4,5%)
Por volta das 20h30 desta sexta-feira (6/3), a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu novos alertas de risco de alagamento para a Rua Joaquim Murtinho, no cruzamento com a Avenida Prudente de Morais, na região Centro-Sul, e para a Avenida Francisco Sá, na região Oeste, que chegou a alagar.
Previsão é de mais pancadas de chuva
Neste sábado (7/3), de acordo com a defesa Civil, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 18 °C e a máxima de 31 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 55% à tarde.
