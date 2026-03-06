Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Incêndio em carro trava trânsito em avenida de Contagem

Imagens gravadas por populares mostram uma extensa fila de carros na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, no Bairro Cidade Industrial

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
06/03/2026 21:27

compartilhe

SIGA
x
Incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros
Incêndio na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, em Contagem, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros crédito: Redes sociais/Reprodução

Um incêndio atingiu um automóvel no início da noite desta sexta-feira (6/3) em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o que ocasionou complicações no trânsito. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Imagens gravadas por populares mostram uma extensa fila de carros na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, no Bairro Cidade Industrial, devido ao bloqueio na via para a contenção das chamas. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) recebeu o chamado e enviou militares ao local. 

Segundo a assessoria da Transcon, autarquia municipal de trânsito e transportes de Contagem, o incidente aconteceu na pista sentido Betim (MG), também na Grande BH.

O chamado foi recebido pela Transcon às 18h30, que providenciou a remoção do veículo da pista após o fogo ser debelado. O trânsito foi liberado por volta das 19h30. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros foi questionado sobre a dinâmica do incêndio e se há informações sobre a possível causa, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. 

Tópicos relacionados:

carro contagem incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay