Incêndio em carro trava trânsito em avenida de Contagem
Imagens gravadas por populares mostram uma extensa fila de carros na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, no Bairro Cidade Industrial
Um incêndio atingiu um automóvel no início da noite desta sexta-feira (6/3) em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o que ocasionou complicações no trânsito.
Imagens gravadas por populares mostram uma extensa fila de carros na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, no Bairro Cidade Industrial, devido ao bloqueio na via para a contenção das chamas. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) recebeu o chamado e enviou militares ao local.
Segundo a assessoria da Transcon, autarquia municipal de trânsito e transportes de Contagem, o incidente aconteceu na pista sentido Betim (MG), também na Grande BH.
O chamado foi recebido pela Transcon às 18h30, que providenciou a remoção do veículo da pista após o fogo ser debelado. O trânsito foi liberado por volta das 19h30.
O Corpo de Bombeiros foi questionado sobre a dinâmica do incêndio e se há informações sobre a possível causa, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.