Mulher é presa suspeita de estuprar sobrinha dos 7 aos 10 anos em Mesquita

Uma mulher de 38 anos, investigada por estupro de vulnerável contra a sobrinha, foi presa nesta sexta-feira (6/3) pela Polícia Civil em Ipatinga (MG), no Vale do Rio Doce.

As investigações apontaram que os abusos começaram em 2021, quando a criança tinha 7 anos, e seguiram até 2024, quando a vítima tinha 10 anos. Os crimes sexuais foram praticados na zona rural de Mesquita, também no Vale do Rio Doce.

"A investigada, que é tia e madrinha da vítima, teria se aproveitado da relação de confiança para cometer diversos atos de natureza sexual contra a menina", disse a Polícia Civil, sem dar detalhes do crime. Ainda de acordo com a instituição policial, um laudo médico confirmou que a criança sofreu violência sexual.

"A investigação também indicou que, após a criança relatar os abusos a familiares, integrantes do núcleo familiar passaram a defender a suspeita e a constranger a vítima para que não levasse o caso ao conhecimento das autoridades, situação que configura o crime de coação no curso do processo", explicou a polícia.

No comunicado sobre o caso, a Polícia Civil não explicou quantas e quem seriam as pessoas que tentaram acobertar os crimes.

A ação nesta sexta-feira foi executada por policiais da delegacia da Polícia Civil em Mesquita, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. A mulher foi encaminhada ao sistema prisional.