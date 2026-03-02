Assine
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

MG: idoso é preso por abusos em série de sobrinha e mais duas vítimas

Abusos contra a sobrinha teriam ocorrido diversas vezes e começaram quando a vítima tinha 9 anos Crimes aconteceram em Barroso

E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
02/03/2026 21:58 - atualizado em 02/03/2026 22:01

Homem de 61 anos foi preso pela Polícia Civil em Barroso (MG)
Homem de 61 anos foi preso pela Polícia Civil em Barroso (MG) crédito: PCMG

Um homem de 61 anos foi preso em Barroso (MG), no Campo das Vertentes, pela Polícia Civil nesta segunda-feira (3/2). Ele é suspeito de abusar sexualmente da sobrinha, atualmente com 15 anos.

Os abusos, que teriam ocorrido diversas vezes, começaram quando a vítima tinha 9 anos e seguiram até dezembro de 2024, informou a Polícia Civil. Portanto, os crimes sexuais aconteceram durante 4 ou 5 anos. O comunicado da Polícia Civil não é preciso nesse sentido.

A PCMG tomou conhecimento do crime sexual após o pai da jovem de 15 anos registrar ocorrência na cidade de Ouro Branco, na Região Central de Minas, onde ele reside atualmente. 

“A vítima, hoje com 15 anos e moradora do estado de São Paulo, relatou que, quando visitava o pai em Barroso, ficava hospedada na casa dos avós. Nesses períodos, o investigado, tio da adolescente, aproveitava-se dos momentos de ausência da avó para praticar abusos”, disse a instituição policial, sem fazer menção ao avô.

O suspeito é acusado de oferecer dinheiro em troca de relações sexuais, proposta recusada, mas ainda assim praticado atos libidinosos.

Durante a investigação, a Polícia Civil identificou outras duas vítimas. “Em um dos casos, os abusos ocorreram dos 11 aos 13 anos de idade, também em contexto de ausência de parentes.”

Em relação à terceira vítima, “o investigado teria apresentado conteúdo pornográfico em celular e revistas, exibido vídeos de masturbação e tentado tocá-la quando ela tinha entre 10 e 15 anos”. A polícia não divulgou a relação de parentesco com essas outras duas vítimas, mas pontuou que elas possuíam “laços familiares” com o investigado.

O idoso foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

