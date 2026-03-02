Carro roubado e com placas clonadas é recuperado na BR-040

Uma ação de combate ao crime realizada na manhã desta segunda-feira (2/3) pela a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na recuperação de um carro com queixa de furto/roubo. O veículo, um Volkswagen Nivus, foi abordado no Km 562 da BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Durante a fiscalização, os policiais observaram indícios de adulterações nos elementos de identificação veicular e constataram que o carro transitava com placas clonadas. Ao consultarem os sistemas de Segurança Pública, os agentes da PRF descobriram existência de uma ocorrência de furto/roubo registradada na cidade do Rio de Janeiro (RJ) no dia 28 de dezembro de 2024, um sábado.

O motorista, um homem de 40 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional da Polícia Civil de Minas Gerais em Nova Lima, que dará andamento às investigações. Já o veículo foi encaminhado ao pátio de apreensões credenciado pela polícia judiciária.