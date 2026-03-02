Assine
Homicídio qualificado

PRF prende em Minas foragido da Justiça por homicídio no Pará

A ordem judicial foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o suspeito está foragido desde dezembro de 2025

02/03/2026 16:55

PRF prende em Minas foragido da Justiça por homicídio no Pará
PRF prende em Minas foragido da Justiça por homicídio no Pará crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PRF

Um jovem de 19 anos, que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (2/3) durante uma fiscalização de rotina na BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba.

Segundo a PRF, a equipe realizava fiscalização na via ao abordar um caminhão que fazia o trajeto entre Santa Catarina e Bahia. No veículo estavam o motorista e dois passageiros.

Durante a verificação dos documentos dos ocupantes, os policiais identificaram que contra um dos passageiros constava um mandado de prisão preventiva em aberto. A ordem judicial foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o suspeito era considerado foragido desde 28 de dezembro de 2025.

Após a confirmação do mandado, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Patos de Minas, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da decisão judicial.

