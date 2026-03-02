PRF prende em Minas foragido da Justiça por homicídio no Pará
A ordem judicial foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o suspeito está foragido desde dezembro de 2025
Um jovem de 19 anos, que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (2/3) durante uma fiscalização de rotina na BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba.
Segundo a PRF, a equipe realizava fiscalização na via ao abordar um caminhão que fazia o trajeto entre Santa Catarina e Bahia. No veículo estavam o motorista e dois passageiros.
Durante a verificação dos documentos dos ocupantes, os policiais identificaram que contra um dos passageiros constava um mandado de prisão preventiva em aberto. A ordem judicial foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o suspeito era considerado foragido desde 28 de dezembro de 2025.
Após a confirmação do mandado, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Patos de Minas, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da decisão judicial.