Homem rouba carga com 100 pacotes de fraldas em posto de combustíveis
Vítima foi rendida e permaneceu dentro de veículo durante cerca de três horas
compartilheSIGA
Um motorista de caminhão, de 59 anos, foi rendido por um homem armado em um posto de combustíveis às margens da BR-153, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele foi obrigado a permanecer na cabine do veículo por cerca de três horas enquanto o criminoso roubava parte da carga, ou seja, 100 pacotes de fraldas descartáveis. O suspeito, que teria realizado o assalto com um revólver, não foi identificado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O crime ocorreu na madrugada do último sábado (28/2), por volta das 4h30. Conforme relato do motorista à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), após acordar e sair da cabine do veículo, que estava estacionado no pátio do posto, ele foi surpreendido pelo homem armado. Então, o suspeito teria exigido que a vítima retornasse à cabine.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Somente por volta das 7h30, ao ser liberado para sair da cabine, percebeu que o lacre do compartimento de carga havia sido rompido. Ao conferir a mercadoria, constatou a falta dos 100 pacotes de fraldas descartáveis.