TRIÂNGULO MINEIRO

Homem rouba carga com 100 pacotes de fraldas em posto de combustíveis

Vítima foi rendida e permaneceu dentro de veículo durante cerca de três horas

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
02/03/2026 17:45 - atualizado em 02/03/2026 17:48

Polícia
Roubo de fraldas ocorreu às margens da BR-153, em Uberaba, no Triângulo Mineiro; criminoso ainda não foi identificado pelo polícia crédito: Divulgação/Sejusp

Um motorista de caminhão, de 59 anos, foi rendido por um homem armado em um posto de combustíveis às margens da BR-153, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele foi obrigado a permanecer na cabine do veículo por cerca de três horas enquanto o criminoso roubava parte da carga, ou seja, 100 pacotes de fraldas descartáveis. O suspeito, que teria realizado o assalto com um revólver, não foi identificado.

O crime ocorreu na madrugada do último sábado (28/2), por volta das 4h30. Conforme relato do motorista à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), após acordar e sair da cabine do veículo, que estava estacionado no pátio do posto, ele foi surpreendido pelo homem armado. Então, o suspeito teria exigido que a vítima retornasse à cabine.

Somente por volta das 7h30, ao ser liberado para sair da cabine, percebeu que o lacre do compartimento de carga havia sido rompido. Ao conferir a mercadoria, constatou a falta dos 100 pacotes de fraldas descartáveis.

