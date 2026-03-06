Motociclista é arrastado pela enxurrada em Ribeirão das Neves
Imagens mostram o condutor e a motocicleta sendo levados pela força da água, que tomou toda a Rua Begônia
As fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana de Belo Horizonte causam alagamentos em diversas vias. No Bairro Areias, em Justinópolis, em Ribeirão das Neves, um motociclista foi arrastado pela enxurrada ao tentar passar pelo trecho.
- Chuvas alagam campus da UFMG e vias das regiões da Pampulha e de Venda Nova
- BH: regiões Centro-Sul e Oeste estão sob alerta e registram alagamentos
As imagens mostram o condutor e a motocicleta sendo levados pela força da água, que inundou a Rua Begônia e a deixou parecendo um rio. O motociclista tenta se levantar e se equilibrar, mas é impedido pela enxurrada.
Imagens postadas em redes sociais também mostram alagamentos em outros pontos de Ribeirão das Neves, como no Bairro Elizabeth e na Comunidade da Mina.
Matéria em atualização