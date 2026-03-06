Assine
VEJA O VÍDEO

Motociclista é arrastado pela enxurrada em Ribeirão das Neves

Imagens mostram o condutor e a motocicleta sendo levados pela força da água, que tomou toda a Rua Begônia

Repórter
06/03/2026 21:26

Moto e condutor foram levados pela força da água
Moto e condutor foram levados pela força da água crédito: Reprodução

As fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana de Belo Horizonte causam alagamentos em diversas vias. No Bairro Areias, em Justinópolis, em Ribeirão das Neves, um motociclista foi arrastado pela enxurrada ao tentar passar pelo trecho. 

As imagens mostram o condutor e a motocicleta sendo levados pela força da água, que inundou a Rua Begônia e a deixou parecendo um rio. O motociclista tenta se levantar e se equilibrar, mas é impedido pela enxurrada. 

Imagens postadas em redes sociais também mostram alagamentos em outros pontos de Ribeirão das Neves, como no Bairro Elizabeth e na Comunidade da Mina.

Matéria em atualização

