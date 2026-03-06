Motociclista é arrastado pela enxurrada em Ribeirão das Neves

As fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana de Belo Horizonte causam alagamentos em diversas vias. No Bairro Areias, em Justinópolis, em Ribeirão das Neves, um motociclista foi arrastado pela enxurrada ao tentar passar pelo trecho.

As imagens mostram o condutor e a motocicleta sendo levados pela força da água, que inundou a Rua Begônia e a deixou parecendo um rio. O motociclista tenta se levantar e se equilibrar, mas é impedido pela enxurrada.

Imagens postadas em redes sociais também mostram alagamentos em outros pontos de Ribeirão das Neves, como no Bairro Elizabeth e na Comunidade da Mina.

Matéria em atualização

