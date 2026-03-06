MG: Defesa Civil alerta para chuvas intensas até domingo (8/3)

A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas entre esta sexta-feira (6/3) e este domingo (8/3) em várias regiões do estado. A mudança nas condições do tempo é provocada pela chegada de uma frente fria associada à atuação de um ciclone extratropical no oceano Atlântico, que também deve provocar queda nas temperaturas e aumento da intensidade dos ventos.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG), o sistema meteorológico favorece a formação de ventos carregados de umidade, com intensidade moderada a forte, que devem atingir praticamente todo o território mineiro.

Como consequência, a previsão indica temporais que podem ocorrer de forma persistente e com volumes significativos de chuva.

De acordo com o Centro Integrado de Informações de Defesa Civil (Cindec), os acumulados podem ultrapassar 100 mm até a próxima terça-feira (10/3), o que aumenta o risco de transtornos.

As regiões com maior potencial de impacto são o Sul e o Sudoeste de Minas, o Leste do estado e principalmente a Zona da Mata. Municípios como Ubá, Juiz de Fora e Matias Barbosa já enfrentam situações de emergência ou calamidade pública por causa das chuvas registradas nos últimos dias.

A Defesa Civil alerta que o solo encharcado eleva o risco de deslizamentos de terra, além da possibilidade de elevação rápida no nível de rios e córregos.

O órgão informou que segue monitorando as condições meteorológicas e orienta a população a acompanhar os avisos oficiais, já que a previsão pode sofrer alterações conforme novas análises técnicas.

Em situações de risco, a recomendação é procurar um local seguro e acionar os serviços de emergência pelos telefones 199 (Defesa Civil), 190 (Polícia Militar) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata