Assine
overlay
Início Gerais
DESASTRE CLIMÁTICO

Juiz de Fora soma 2.266 deslizamentos de terra e 365 imóveis ameaçados

Cidade da Zona da Mata atualizou os números de ocorrências provocadas pelas fortes chuvas que atingiram a região no último dia 23/2

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
FS
Fernanda Santiago*
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
05/03/2026 18:28

compartilhe

SIGA
x
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais buscam por vítimas de deslizamento no Bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora
Bairro Parque Burnier foi um dos mais atingidos pelas chuvas em Juiz de Fora crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Defesa Civil de Juiz de Fora, na Zona da Mata, atualizou nesta quinta-feira (5/3) os números de ocorrências provocadas pelas fortes chuvas que atingiram a região no último dia 23/2. Até o momento, o órgão contabiliza 2.266 escorregamentos de taludes e outras 632 encostas estão em risco. Há também 365 ameaças de desabamento de edificações. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Até o momento, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município confirmaram 61 mortes. O número de desalojados e desabrigados chega a 8.584. A Prefeitura de Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública.

Leia Mais

As famílias que precisaram deixar suas casas estão sendo encaminhadas para abrigos montados em escolas municipais e estaduais. Entre as unidades utilizadas estão as escolas municipais Raymundo Hargreaves, Amélia Pires, Áurea Bicalho, Gabriel Gonçalves, Belmira Duarte, Paulo Rogério, Henrique José de Souza, Marlene Barros, Fernão Dias, Dilermando Cruz, Antônio Carlos Fagundes e Amélia Mascarenhas, além da Escola Estadual Padre Frederico.

Situação também é grave em Ubá

A cerca de 100 quilômetros dali, em Ubá, a situação também é crítica. A prefeitura confirmou sete mortes, um desaparecido e 3.601 pessoas desalojadas em decorrência das chuvas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim como em Juiz de Fora, moradores de áreas de risco em Ubá foram orientados a deixar suas casas preventivamente, enquanto equipes seguem no monitoramento de encostas e no atendimento às vítimas.

Tópicos relacionados:

chuvasmg juizdefora zonadamata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay