Juiz de Fora soma 2.266 deslizamentos de terra e 365 imóveis ameaçados

A Defesa Civil de Juiz de Fora, na Zona da Mata, atualizou nesta quinta-feira (5/3) os números de ocorrências provocadas pelas fortes chuvas que atingiram a região no último dia 23/2. Até o momento, o órgão contabiliza 2.266 escorregamentos de taludes e outras 632 encostas estão em risco. Há também 365 ameaças de desabamento de edificações.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município confirmaram 61 mortes. O número de desalojados e desabrigados chega a 8.584. A Prefeitura de Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública.

As famílias que precisaram deixar suas casas estão sendo encaminhadas para abrigos montados em escolas municipais e estaduais. Entre as unidades utilizadas estão as escolas municipais Raymundo Hargreaves, Amélia Pires, Áurea Bicalho, Gabriel Gonçalves, Belmira Duarte, Paulo Rogério, Henrique José de Souza, Marlene Barros, Fernão Dias, Dilermando Cruz, Antônio Carlos Fagundes e Amélia Mascarenhas, além da Escola Estadual Padre Frederico.

Situação também é grave em Ubá

A cerca de 100 quilômetros dali, em Ubá, a situação também é crítica. A prefeitura confirmou sete mortes, um desaparecido e 3.601 pessoas desalojadas em decorrência das chuvas.

Assim como em Juiz de Fora, moradores de áreas de risco em Ubá foram orientados a deixar suas casas preventivamente, enquanto equipes seguem no monitoramento de encostas e no atendimento às vítimas.