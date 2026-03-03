Tragédia em Juiz de Fora: Albert Sabin oferece consultas e exames de graça

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Juiz de Fora (MG) vai contar com uma força-tarefa na área da saúde entre esta quarta-feira (4/3) e sexta (6/3). Em meio aos impactos causados pela tragédia que resultou em 72 pessoas mortas e 8,5 mil desabrigadas ou desalojadas, o Hospital Albert Sabin anunciou que irá disponibilizar gratuitamente nesses três dias consultas médicas e exames para a população atingida.

O diretor-presidente da unidade, Rodrigo Carvalho de Oliveira, pontuou que a cidade “vem passando por momentos muito difíceis” e que, por iniciativa própria, o hospital decidiu tentar minimizar “a dor e o sofrimento daqueles atingidos por essa tragédia”.

De acordo com ele, com o apoio dos parceiros Cortes Vilela, Samik Incor e Samik Image, os atendimentos ocorrerão ao longo dos três dias, contemplando diversas especialidades médicas. Entre elas estão clínica médica, pediatria, ginecologia, infectologia, dermatologia e psiquiatria.

Além das consultas, também serão realizados exames complementares, como hemograma, exame de urina, raio-X e ecocardiograma. Rodrigo Carvalho informou também que medicamentos arrecadados serão distribuídos às pessoas atendidas.

O hospital, que está localizado na Rua Dr. Edgard Carlos Pereira, 600, no Bairro Santa Teresinha, funciona ainda como ponto de coleta de donativos, que estão sendo encaminhados para diferentes regiões da cidade.

Confira abaixo os horários de atendimento:

