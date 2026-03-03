Delegado diz que jovem que matou mulher após ela negar beijo planejou crime

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga um suposto feminicídio que terminou com a morte de Priscila Beatriz Assis Teixeira , de 38 anos, e ainda procura algum novo elemento dentro do inquérito policial.

O suspeito, de 18, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) de Campos Altos, no Alto Paranaíba. A vítima foi assassinada após ser atingida por vários golpes de canivete em frente à sua casa, no final da noite de 23 de fevereiro.

"A gente acredita que ele (o suspeito) pode ter premeditado, porque foi armado com o canivete", disse o delegado responsável pelo caso, Jeferson Leal

De acordo com a PM, o suspeito relatou que, inicialmente, tinha negociado um celular com a vítima. Então, ele foi até a residência dela para entregar o objeto. Nesse momento, ainda conforme relato do suspeito à PM, ele tentou beijá-la à força. Mas a vítima se negou e então a golpeou. O jovem afirmou também aos militares que está arrependido.

"Falta ainda a gente analisar os celulares apreendidos com o suspeito, as imagens e outros indícios. Então, falta canalizar as informações que temos até agora e concluir as investigações. Nós estamos procurando para ver se há algum elemento novo também, explicou o delegado.

Ainda segundo as investigações, após o crime, o suspeito fugiu. "A Polícia Civil iniciou imediatamente os levantamentos, analisando imagens de câmeras de segurança da região, o que possibilitou a identificação do homem. Ele foi localizado e preso em casa, no Bairro Juca Franco. O canivete utilizado no crime também foi apreendido. Em depoimento, o investigado alegou que teria cometido o homicídio após a vítima recusar uma tentativa de aproximação. O inquérito policial segue em andamento, e o investigado foi encaminhado ao sistema prisional", informou a PCMG por meio de nota.

O jovem está preso no Presídio de Araxá, a cerca de 100km de Campos Altos.

