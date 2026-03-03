Assine
CRIME EM CAMPOS ALTOS

Delegado diz que jovem que matou mulher após ela negar beijo planejou crime

Segundo investigações do suposto feminicídio, investigado utilizou um canivete para desferir diversos golpes contra a vítima

03/03/2026 19:09

Suspeito, de 18 anos, está preso no Presídio de Araxá, a 100km de Campos Altos, no Alto Paranaíba, onde ocorreu o crime
Suspeito, de 18 anos, está preso no Presídio de Araxá, a 100km de Campos Altos, no Alto Paranaíba, onde ocorreu o crime crédito: Natália Fernandes/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga um suposto feminicídio que terminou com a morte de Priscila Beatriz Assis Teixeira , de 38 anos, e ainda procura algum novo elemento dentro do inquérito policial. 

O suspeito, de 18, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) de Campos Altos, no Alto Paranaíba. A vítima foi assassinada após ser atingida por vários golpes de canivete em frente à sua casa, no final da noite de 23 de fevereiro.

 

"A gente acredita que ele (o suspeito) pode ter premeditado, porque foi armado com o canivete", disse o delegado responsável pelo caso, Jeferson Leal

De acordo com a PM, o suspeito relatou que, inicialmente, tinha negociado um celular com a vítima. Então, ele foi até a residência dela para entregar o objeto. Nesse momento, ainda conforme relato do suspeito à PM, ele tentou beijá-la à força. Mas a vítima se negou e então a golpeou. O jovem afirmou também aos militares que está arrependido.

"Falta ainda a gente analisar os celulares apreendidos com o suspeito, as imagens e outros indícios. Então, falta canalizar as informações que temos até agora e concluir as investigações. Nós estamos procurando para ver se há algum elemento novo também, explicou o delegado.

Ainda segundo as investigações, após o crime, o suspeito fugiu. "A Polícia Civil iniciou imediatamente os levantamentos, analisando imagens de câmeras de segurança da região, o que possibilitou a identificação do homem. Ele foi localizado e preso em casa, no Bairro Juca Franco. O canivete utilizado no crime também foi apreendido. Em depoimento, o investigado alegou que teria cometido o homicídio após a vítima recusar uma tentativa de aproximação. O inquérito policial segue em andamento, e o investigado foi encaminhado ao sistema prisional", informou a PCMG por meio de nota.

O jovem está preso no Presídio de Araxá, a cerca de 100km de Campos Altos.

