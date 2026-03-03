MG: homem morre ao ter cabeça prensada por caçamba de transportar lenha
Ele estava fazendo manutenção com solda na caçamba quando ela caiu e acertou a cabeça dele, segundo o Corpo de Bombeiros
Um homem de aproximadamente 30 anos morreu ao ter a cabeça prensada por uma caçamba de transportar lenha, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (3/3) na zona rural de Abaeté (MG), na Região Central do estado.
A corporação informou que o homem, morador de Pompéu (MG), também na Região Central, estava dando manutenção com solda na caçamba quando ela caiu e acertou a cabeça dele, causando esmagamento craniano.
A ocorrência foi atendida por duas guarnições dos Bombeiros de Bom Despacho (MG). A Polícia Civil informou que a perícia oficial e o rabecão foram acionados.
O Corpo de Bombeiros aguarda o fim do trabalho da perícia para poder remover o corpo.