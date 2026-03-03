Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

MG: homem morre ao ter cabeça prensada por caçamba de transportar lenha

Ele estava fazendo manutenção com solda na caçamba quando ela caiu e acertou a cabeça dele, segundo o Corpo de Bombeiros

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
03/03/2026 16:33

compartilhe

SIGA
x
A corporação informou que o homem, morador de Pompéu, estava realizando manutenção com solda na caçamba quando ela caiu e acertou a cabeça dele
A corporação informou que o homem, morador de Pompéu, estava realizando manutenção com solda na caçamba quando ela caiu e acertou a cabeça dele crédito: Reprodução CBMMG

Um homem de aproximadamente 30 anos morreu ao ter a cabeça prensada por uma caçamba de transportar lenha, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (3/3) na zona rural de Abaeté (MG), na Região Central do estado.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A corporação informou que o homem, morador de Pompéu (MG), também na Região Central, estava dando manutenção com solda na caçamba quando ela caiu e acertou a cabeça dele, causando esmagamento craniano.  

A ocorrência foi atendida por duas guarnições dos Bombeiros de Bom Despacho (MG). A Polícia Civil informou que a perícia oficial e o rabecão foram acionados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros aguarda o fim do trabalho da perícia para poder remover o corpo. 

Tópicos relacionados:

abaete acidente minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay