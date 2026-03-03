Suspeito de estupro é preso pela PRF no dia do aniversário

Um homem de 49 anos foi preso no dia do próprio aniversário em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite dessa segunda-feira (2/3), na BR-381, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a corporação, o motorista foi parado durante fiscalização de rotina na rodovia. Ao consultarem o sistema digital de informações sobre veículos e condutores, os policiais constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro.

A ordem judicial foi expedida pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte. O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Sabará.