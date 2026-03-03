Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Suspeito de estupro é preso pela PRF no dia do aniversário

Mandado de prisão por estupro estava em aberto e foi cumprido durante abordagem na BR-381, em Sabará (MG)

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
03/03/2026 13:32 - atualizado em 03/03/2026 13:32

compartilhe

SIGA
x
Policial de costas aparece às margens de rodovia. Nas costas dele há a inscrição PRF. Uma viatura está estacionada ao lado dele.
Veículos são fruto de apreensões feitas pela PRF crédito: PRF

Um homem de 49 anos foi preso no dia do próprio aniversário em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite dessa segunda-feira (2/3), na BR-381, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a corporação, o motorista foi parado durante fiscalização de rotina na rodovia. Ao consultarem o sistema digital de informações sobre veículos e condutores, os policiais constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro.

Leia Mais

 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ordem judicial foi expedida pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte. O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Sabará. 

Tópicos relacionados:

estupro grande-bh minas-gerais policia prf sabara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay