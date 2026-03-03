Assine
MORTE EM PRESÍDIO

Mais um detento é morto em presídio de Uberlândia em menos de um mês

Polícia Penal não confirma ligação entre casos e dessa vez detento foi assassinado dentro da cela da unidade

Vinicius Lemos - Especial para o EM
03/03/2026 18:24

Mais um detento morto em presídio de Uberlândia em menos de um mês

Um detento foi morto no Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, Triângulo Mineiro. Osvando José de Oliveira Júnior, 45 anos, é a segunda vítima a ser assassinada. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou, nesta terça-feira (3/3), que o detento foi encontrado sem vida na unidade prisional.

De acordo com informações da direção do presídio, policiais penais foram acionados para atender a ocorrência, após gritos terem sido ouvidos. Ao chegarem ao local, encontraram o detento caído no chão já sem sinais vitais. O Corpo de Bombeiros foi chamado e constatou o óbito ainda na cela.

Segundo a administração da unidade, todas as providências administrativas relacionadas à morte foram adotadas. As circunstâncias do caso estão sendo apuradas por meio de procedimento interno instaurado pela direção do presídio. Já as investigações na esfera criminal ficam a cargo da Polícia Civil. Osvando Júnior estava custodiado na unidade desde 19 de dezembro de 2024 e tinha passagens pelo sistema prisional desde 1999.

O detento morreu após briga em fevereiro. No dia 5 de fevereiro, outro caso de morte foi registrado no presídio de Uberlândia. Alexsandro Ferreira do Nascimento, 47 anos, morreu após se envolver em uma briga dentro da unidade.

A confusão teria ocorrido entre internos e resultou em agressões físicas. A vítima não resistiu aos ferimentos. O caso também foi investigado pelas autoridades competentes. Não foi confirmado se existe uma ligação entre as duas mortes.

