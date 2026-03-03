Mãe é suspeita de matar o filho de 9 anos envenenado; filha está internada

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um menino de 9 anos morreu envenenado na manhã desta terça-feira (3/3) no Bairro Santo Agostinho, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido pela própria mãe. A filha adolescente, de 14, também teria sido envenenada e está internada.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher teria oferecido vitamina e refrigerante aos filhos. A menina estranhou a atitude da mãe, pois ela não permitia o consumo de refrigerante, mas naquela ocasião insistiu que bebessem.

A adolescente bebeu a vitamina e tentou beber o refrigerante, porém, ao perceber que tinha uma espuma estranha, gosto e odor forte, desistiu. Em seguida, mãe e filho foram se deitar. Depois de um tempo, o menino começou a vomitar e a irmã correu para a rua, onde encontrou uma equipe da Polícia Militar (PMMG) em patrulha.

Os militares encontraram a mulher deitada no chão da sala, com sudorese e ausência de resposta – quadro compatível com intoxicação medicamentosa –, e o menino na cama em parada cardiorrespiratória. O Samu foi acionado, mas, mesmo passando por procedimento de reanimação, a criança não resistiu.

A mãe recebeu voz de prisão em flagrante e, devido ao estado grave de saúde, foi encaminhada ao Hospital e Maternidade São José, onde permanece com uma escolta policial. Como consumiu parte dos alimentos, a filha também foi encaminhada à unidade de saúde, onde passou por exames e se encontra em observação.

Uma testemunha informou à Polícia Militar que a mulher é farmacêutica e dona de uma farmácia, tendo acesso à medicamentos de uso controlado. Ela estava separada do ex-companheiro, que é policial militar, há dois anos e já havia sido internada para tratamento psicológico anteriormente.

Cartas de despedida

Em um dos quartos da casa, foram encontradas cartas de despedida endereçadas a familiares e ao ex-companheiro, expressando a intenção de tirar a própria vida e a dos filhos.

A Polícia Civil (PCMG) informou que já iniciou as diligências necessárias para a completa apuração dos fatos. A perícia esteve no local e coletou materiais e vestígios que serão submetidos a exames laboratoriais.

O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e submetido a exame necroscópico para definir as circunstâncias da morte e eventuais responsabilidades criminais.

“As cartas encontradas na residência, bem como amostras de alimentos e demais elementos de interesse investigativo, foram arrecadados e encaminhados para análise técnica. Paralelamente, estão sendo realizadas oitivas de testemunhas e demais pessoas que possam contribuir para o esclarecimento do caso”, disse a PC por meio de nota.