BH: influenciador que matou invasor é preso ao fugir da PM

O influenciador digital Thiago Henrique dos Reis Pedra, de 24 anos, conhecido como “Drake de BH”, foi preso na noite dessa segunda-feira (2/3), no Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG). Há exatamente um mês, Thiago matou um suspeito que invadiu a casa dele na Pampulha.

Segundo a Polícia Militar, ele tentou fugir de uma blitz ao volante de um Volkswagen T-Cross Extreme, avaliado em mais de R$ 180 mil. Durante a tentativa de escapar, o motorista teria seguido em direção ao Aglomerado Morro das Pedras, mas foi abordado no cruzamento da Rua Theófilo Vieira com a Avenida Barão Homem de Melo.

De acordo com a PM, o influenciador é conhecido por publicar vídeos empinando motos e fazendo manobras arriscadas nas redes sociais, onde soma mais de 115 mil seguidores. Ele ostenta uma vida luxuosa na internet, andando em carros e motos caros pela capital mineira.

Durante a abordagem, Thiago estava acompanhado da namorada e demonstrava nervosismo, conforme relato policial. Ao ser questionado sobre a presença de materiais ilícitos, negou. No interior do veículo, os militares apreenderam uma pistola calibre 9 mm, de fabricação turca, com capacidade para 18 munições.

O jovem afirmou que comprou a arma por R$ 18 mil para defesa pessoal. Ele relatou que, há cerca de um mês, teve a casa invadida no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, e que entrou em luta corporal com um dos suspeitos. Segundo ele, durante a ação, um dos invasores deixou cair um revólver, que foi usado para atirar, resultando na morte de um dos envolvidos.

O carro foi removido para um pátio credenciado. Thiago foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado para a Delegacia de Plantão (Deplan III). O caso segue sob investigação da Polícia Civil.