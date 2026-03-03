Assine
overlay
Início Gerais
DRAKE DE BH

BH: influenciador que matou invasor é preso ao fugir da PM

Jovem de 24 anos foi detido com pistola 9 mm; ele já havia reagido a invasão em casa no mês passado

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/03/2026 07:20 - atualizado em 03/03/2026 07:29

compartilhe

SIGA
x
Influenciador
Influenciador "Drake de BH", como é conhecido, foi preso ao tentar fugir da PM na Região Oeste crédito: Redes Sociais/Reprodução

O influenciador digital Thiago Henrique dos Reis Pedra, de 24 anos, conhecido como “Drake de BH”, foi preso na noite dessa segunda-feira (2/3), no Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG). Há exatamente um mês, Thiago matou um suspeito que invadiu a casa dele na Pampulha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, ele tentou fugir de uma blitz ao volante de um Volkswagen T-Cross Extreme, avaliado em mais de R$ 180 mil. Durante a tentativa de escapar, o motorista teria seguido em direção ao Aglomerado Morro das Pedras, mas foi abordado no cruzamento da Rua Theófilo Vieira com a Avenida Barão Homem de Melo.

De acordo com a PM, o influenciador é conhecido por publicar vídeos empinando motos e fazendo manobras arriscadas nas redes sociais, onde soma mais de 115 mil seguidores. Ele ostenta uma vida luxuosa na internet, andando em carros e motos caros pela capital mineira.

Leia Mais

Durante a abordagem, Thiago estava acompanhado da namorada e demonstrava nervosismo, conforme relato policial. Ao ser questionado sobre a presença de materiais ilícitos, negou. No interior do veículo, os militares apreenderam uma pistola calibre 9 mm, de fabricação turca, com capacidade para 18 munições.

O jovem afirmou que comprou a arma por R$ 18 mil para defesa pessoal. Ele relatou que, há cerca de um mês, teve a casa invadida no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, e que entrou em luta corporal com um dos suspeitos. Segundo ele, durante a ação, um dos invasores deixou cair um revólver, que foi usado para atirar, resultando na morte de um dos envolvidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O carro foi removido para um pátio credenciado. Thiago foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado para a Delegacia de Plantão (Deplan III). O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

bh influenciador pm policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay