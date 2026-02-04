Assine
Influenciador de BH que matou criminoso em invasão de sua casa é solto

Advogado de Thiago Pedra argumenta que o influenciador agiu em legítima defesa após entrar em luta corporal com um dos invasores

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/02/2026 09:19 - atualizado em 04/02/2026 09:20

Influenciador digital se exibia nas redes sociais exibindo dinheiro ou jóias
Influenciador digital aparecia nas redes sociais exibindo dinheiro ou joias crédito: Redes sociais

O influencer Thiago Henrique dos Reis Pedra, de 24 anos, foi solto na Central de Flagrantes 4 (Ceflan 4), no Bairro Alípio de Melo. Na madrugada dessa terça-feira (3/2), Thiago matou Marcelo Augusto de Souza, de 29 anos, um dos três homens que invadiram sua casa, no Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

Segundo o advogado de Thiago, Felipe Eustáquio Oliveira, o motivo da soltura, que aconteceu por volta das 17h dessa terça-feira (3/2), foi o reconhecimento da legítima defesa do influencer. Thiago estava no Ceflan 4 desde as primeiras horas da manhã da invasão. 

O que aconteceu

Na madrugada desta terça-feira (3/2), três homens invadiram a casa do influenciador no Bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Era por volta de 1h da madrugada, quando os três ladrões invadiram o quarto de Thiago, que estava dormindo. A vítima acordou, assustada, com um revólver apontado para sua cabeça. Os ladrões diziam que queriam as joias.

Em seguida, dois dos invasores foram para o quarto ao lado, onde estava o irmão de Thiago, Igor, de 20 anos. Ele estava acordado e também foi rendido. Os criminosos deram, então, ordem para o mais novo, chamar os pais, que estavam trancados em outro quarto, mas foi ameaçado para que não dissesse que se tratava de um roubo.

O rapaz obedeceu. Chamou o pai, Helder, de 50 anos, pedindo que ele abrisse a porta. O pai perguntou o que queria, mas o filho mais novo insistiu e o pai abriu a porta, quando se surpreendeu ao ver os filhos rendidos, sob a mira de revólveres. A mãe dos rapazes também estava no quarto.

Helder investiu e se atracou com um dos ladrões, apesar de este estar armado. Ao mesmo tempo, Thiago também saltou sobre um dos ladrões e eles entraram em luta corporal. Um deles deixou cair a arma, que o influenciador pegou, mirou num dos criminosos e atirou.

O homem, identificado posteriormente como Marcelo Augusto de Souza, levou cinco tiros e caiu na cama, ficando inerte. Os outros dois fugiram pela janela da sala, por onde tinham entrado.

O pai mandou que Thiago chamasse a PM. Uma viatura foi enviada para o local. Ao chegarem, os policiais encontraram os dois irmãos no portão da casa. Estes os levaram até o quarto, onde um dos criminosos estava caído.

Os militares se certificaram que o ladrão ferido ainda estava com vida e o socorreram, levando-o para o Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova.

Atrativo

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, Thiago tem o hábito de publicar joias nas redes sociais e que também faz postagem com ostentações de dinheiro. Esta teria sido a motivação para o crime.

A Polícia Militar montou uma operação para tentar identificar e prender os outros dois ladrões. Até o momento, ninguém foi preso. O influenciador não tem a ficha limpa. Ele tem uma passagem pela polícia, em agosto de 2025, quando foi preso em flagrante por crime de trânsito. Ficou 24 horas na cadeia e foi solto depois de prestar depoimento.

Nota pública

No final da manhã dessa terça-feira (3/2), o advogado de Thiago, Felipe Eustáquio S. de Oliveira, divulgou uma nota sobre o caso. Leia a íntegra:

“Com relação aos fatos ocorridos durante a madrugada do dia 3 de fevereiro de 2026, a defesa técnica do sr. Thiago Pedra afirma que a ação adotada pelo influenciador digital foi pontuada na mais estrita legalidade, agindo em legítima defesa para defender a vida e a integridade física sua e de seus familiares, após ter sua residência invadida por três suspeitos armados que agiram com extrema violência e covardia.

O sr. Thiago lamenta que o desfecho do fatídico episódio tenha sido uma vítima fatal, afirmando-se , novamente, que foi utilizado os meios necessários para repelir a injusta agressão dos criminosos.

Por fim informa-se que a ocorrência segue em andamento na delegacia de Polícia Civil e o influencer segue à disposição da justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários para a elucidação dos fatos."

Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2026

Felipe Eustáquio S. de Oliveira

OAB/MG 199330

