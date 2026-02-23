Adolescente mineiro é encontrado em SP após fugir e apagar redes sociais

Um adolescente de 16 anos, que havia viajado para o estado de São Paulo sem o conhecimento dos pais, foi localizado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), informou a instituição policial nesta segunda-feira (23/2). Antes de fugir, ele deletou todas as redes sociais.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP) atuou em conjunto com a 2ª Delegacia de Polícia Civil em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O comunicado, porém, não deixa claro se o adolescente mora nessa cidade da Grande BH ou em outra.

O desaparecimento foi registrado em 20 de fevereiro deste ano, após os pais do adolescente procurarem a delegacia ao perceberem que o filho havia saído de casa. Antes da viagem, o jovem deixou um bilhete de despedida, no qual informava que tomaria “um novo rumo” em sua vida.

Os levantamentos indicaram que o adolescente embarcou em ônibus com destino à capital paulista. A PCESP foi acionada e localizou o jovem no momento do desembarque, no Terminal Rodoviário do Tietê.

Conforme apurado, o jovem teria conhecido, por meio de aplicativos de jogos on-line, uma pessoa que teria custeado a passagem.

Durante conversa com os policiais, o jovem apresentou versões distintas sobre os motivos da viagem, mencionando inicialmente uma proposta de emprego e, posteriormente, a intenção de conhecer uma suposta namorada virtual. Também foi constatado que, antes de sair de casa, ele havia informado a colegas que permaneceria alguns dias na residência do avô, o que não ocorreu.

“Diante das circunstâncias — como as versões contraditórias, o custeio da passagem por terceiro e a exclusão de perfis e dados pessoais — a Polícia Civil trabalha com a hipótese de possível aliciamento virtual de menor”, adiantou o delegado responsável pelo caso, Vinícius Augusto de Souza Dias.