Assine
overlay
Início Gerais
SUPOSTO ALICIAMENTO

Adolescente mineiro é encontrado em SP após fugir e apagar redes sociais

Desaparecimento foi registrado no último dia 20 depois de os pais do jovem procurarem a delegacia. Polícia desconfia de aliciamento virtual do menor

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/02/2026 20:28

compartilhe

SIGA
x
A ação foi realizada pela 2ª Delegacia de Polícia Civil em Sabará, em atuação integrada com a Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP)
A ação foi realizada pela 2ª Delegacia de Polícia Civil em Sabará, em atuação integrada com a Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP) crédito: PCMG

Um adolescente de 16 anos, que havia viajado para o estado de São Paulo sem o conhecimento dos pais, foi localizado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), informou a instituição policial nesta segunda-feira (23/2). Antes de fugir, ele deletou todas as redes sociais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP) atuou em conjunto com a 2ª Delegacia de Polícia Civil em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O comunicado, porém, não deixa claro se o adolescente mora nessa cidade da Grande BH ou em outra. 

Leia Mais

O desaparecimento foi registrado em 20 de fevereiro deste ano, após os pais do adolescente procurarem a delegacia ao perceberem que o filho havia saído de casa. Antes da viagem, o jovem deixou um bilhete de despedida, no qual informava que tomaria “um novo rumo” em sua vida.

Os levantamentos indicaram que o adolescente embarcou em ônibus com destino à capital paulista. A PCESP foi acionada e localizou o jovem no momento do desembarque, no Terminal Rodoviário do Tietê.

Conforme apurado, o jovem teria conhecido, por meio de aplicativos de jogos on-line, uma pessoa que teria custeado a passagem.

Durante conversa com os policiais, o jovem apresentou versões distintas sobre os motivos da viagem, mencionando inicialmente uma proposta de emprego e, posteriormente, a intenção de conhecer uma suposta namorada virtual. Também foi constatado que, antes de sair de casa, ele havia informado a colegas que permaneceria alguns dias na residência do avô, o que não ocorreu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Diante das circunstâncias — como as versões contraditórias, o custeio da passagem por terceiro e a exclusão de perfis e dados pessoais — a Polícia Civil trabalha com a hipótese de possível aliciamento virtual de menor”, adiantou o delegado responsável pelo caso, Vinícius Augusto de Souza Dias. 

Tópicos relacionados:

aliciamento desaparecidos minas-gerais pcmg rmbh sabara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay