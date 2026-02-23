Jovem é estrangulada ao buscar bolsa perdida

Uma mulher de 27 anos pode ter sido vítima de uma emboscada antes de ser assassinada no Bairro Brasília, em Araguari, no Triângulo Mineiro. O crime foi registrado nesse domingo (22/2), quando a vítima teria ido buscar uma bolsa supostamente perdida.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), familiares relataram que a vítima foi atraída até a casa do suspeito após ele afirmar que teria encontrado uma bolsa dela. A mulher foi até o endereço indicado, na rua Corumbá, mas depois disso deixou de manter contato com parentes.

O corpo foi localizado dentro do imóvel por um familiar do próprio suspeito, debaixo de uma coberta. Durante os primeiros levantamentos, os policiais constataram que a vítima estava seminua e apresentava indícios de estrangulamento, possivelmente com o uso de um fio elétrico.

Também foram identificados vestígios que indicam violência sexual, o que ainda depende de confirmação por exames periciais.

Segundo informações apuradas, o suspeito, de 38 anos, já teria mantido vínculo familiar indireto com a vítima e apresentava comportamento considerado obsessivo em relação a ela. Após o crime, ele fugiu do local levando o celular e a motocicleta da mulher.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia. A Polícia Civil informou que o caso está em investigação e, até o momento, ninguém foi conduzido à delegacia.