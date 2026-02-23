Assine
overlay
Início Gerais
EMBOSCADA no triângulo

Jovem é estrangulada ao buscar bolsa perdida

Corpo de mulher de 27 anos foi encontrado dentro do imóvel do suspeito, que fugiu na motocicleta da vítima

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
23/02/2026 18:51

compartilhe

SIGA
x
Jovem é encontrada morta por estrangulamento ao buscar bolsa perdida
Crime ocorreu no Bairro Brasília, em Araguari, no Triângulo Mineiro. Segundo familiares, suspeito mantinha comportamento obsessivo em relação à vítima crédito: Reprodução/Google Street View

Uma mulher de 27 anos pode ter sido vítima de uma emboscada antes de ser assassinada no Bairro Brasília, em Araguari, no Triângulo Mineiro. O crime foi registrado nesse domingo (22/2), quando a vítima teria ido buscar uma bolsa supostamente perdida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), familiares relataram que a vítima foi atraída até a casa do suspeito após ele afirmar que teria encontrado uma bolsa dela. A mulher foi até o endereço indicado, na rua Corumbá, mas depois disso deixou de manter contato com parentes.

O corpo foi localizado dentro do imóvel por um familiar do próprio suspeito, debaixo de uma coberta. Durante os primeiros levantamentos, os policiais constataram que a vítima estava seminua e apresentava indícios de estrangulamento, possivelmente com o uso de um fio elétrico.

Também foram identificados vestígios que indicam violência sexual, o que ainda depende de confirmação por exames periciais.

Segundo informações apuradas, o suspeito, de 38 anos, já teria mantido vínculo familiar indireto com a vítima e apresentava comportamento considerado obsessivo em relação a ela. Após o crime, ele fugiu do local levando o celular e a motocicleta da mulher.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia. A Polícia Civil informou que o caso está em investigação e, até o momento, ninguém foi conduzido à delegacia.

Tópicos relacionados:

crime emboscada estrangulamento mulher triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay