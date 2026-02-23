Jovem é estrangulada ao buscar bolsa perdida
Corpo de mulher de 27 anos foi encontrado dentro do imóvel do suspeito, que fugiu na motocicleta da vítima
Uma mulher de 27 anos pode ter sido vítima de uma emboscada antes de ser assassinada no Bairro Brasília, em Araguari, no Triângulo Mineiro. O crime foi registrado nesse domingo (22/2), quando a vítima teria ido buscar uma bolsa supostamente perdida.
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), familiares relataram que a vítima foi atraída até a casa do suspeito após ele afirmar que teria encontrado uma bolsa dela. A mulher foi até o endereço indicado, na rua Corumbá, mas depois disso deixou de manter contato com parentes.
O corpo foi localizado dentro do imóvel por um familiar do próprio suspeito, debaixo de uma coberta. Durante os primeiros levantamentos, os policiais constataram que a vítima estava seminua e apresentava indícios de estrangulamento, possivelmente com o uso de um fio elétrico.
Também foram identificados vestígios que indicam violência sexual, o que ainda depende de confirmação por exames periciais.
Segundo informações apuradas, o suspeito, de 38 anos, já teria mantido vínculo familiar indireto com a vítima e apresentava comportamento considerado obsessivo em relação a ela. Após o crime, ele fugiu do local levando o celular e a motocicleta da mulher.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia. A Polícia Civil informou que o caso está em investigação e, até o momento, ninguém foi conduzido à delegacia.