PM encontra esconderijo de ‘Papa’ e autor de crime da motosserra é morto

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Suspeito de tentar matar a suposta amante com uma motosserra e um martelo, André Augusto, conhecido como Papa, foi encontrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e morto ao resistir a abordagem. Segundo a corporação, que repassou a informação nesta segunda-feira (23/2), Papa tentou avançar contra os policiais com uma foice, “situação que obrigou os policiais a efetuar disparos em legítima defesa.”

O crime ocorreu em Esmeraldas, na Grande BH, na noite da última sexta-feira (20/2). Em imagens divulgadas pela corporação, é possível ver um pequeno casebre no meio do mato, onde há marcas no chão de arrancada brusca de veículo. A Polícia Militar também encontrou a motosserra e o martelo que teriam sido utilizados no crime. A PMMG ainda irá revelar mais detalhes da operação.

Crime

Papa contou o que fez em mensagem enviada a uma filha: “Peguei a motosserra e o martelo, joguei ela no barranco e bati nela demais da conta. Pisei na goela dela. Liguei a motosserra para cortar ela. Estava com a faca, mas não dei facada. Queria ter dado uma facada no seu pescoço.”

O suspeito, dono de uma oficina mecânica, é casado e mantinha relacionamento extraconjugal com a vítima, de 45 anos, com quem tem duas filhas. A mulher ficou gravemente ferida e foi internada.

A filha mais velha de Papa e da vítima contou que a mãe só não foi morta porque conseguiu travar o funcionamento da motosserra com uma das mãos, que ficou bastante ferida.

A caminhonete usada na fuga por Papa já havia sido encontrada pela polícia em um local fora de Esmeraldas e de difícil acesso. Fica próxima a uma mata, onde foram encontradas pegadas que indicaram que André Augusto havia fugido pelo denso matagal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A filha mais velha dos amantes já havia contado que o homem não aceitava ser preso e preferia ser morto pela polícia.