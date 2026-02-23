Homem atropela seis pessoas e interrompe pagode em BH

Um homem atropelou seis pessoas durante um pagode na noite desse domingo (22/2), na Avenida Risoleta Neves, no Bairro Providência, na Região Norte de Belo Horizonte (MG). As vítimas, homens e mulheres, têm 20, 22, 28, 34 (duas pessoas) e 41 anos.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem à espetaria onde ocorria o evento, os militares encontraram equipes do Samu prestando atendimento. Parte das vítimas foi levada ao Hospital Risoleta Neves, enquanto outras buscaram atendimento por conta própria.

Uma das pessoas atingidas, que sofreu escoriações na perna e um corte na cabeça, contou que estava na rua em frente ao bar quando foi arremessada ao chão. No momento do atropelamento, disse que não entendeu o que havia acontecido e só depois percebeu que se tratava de um carro.

Uma testemunha relatou que estava na espetaria com amigos quando um Fiat Palio entrou em alta velocidade e atingiu várias pessoas. Segundo ela, frequentadores retiraram o motorista do veículo a força, mas ele conseguiu fugir.

Outra testemunha confirmou que o carro estava em alta velocidade e afirmou que o condutor aparentava estar embriagado. Ela também disse que havia outras pessoas dentro do veículo.

O dono do estabelecimento informou à polícia que o local funciona de forma regular, mas não apresentou o alvará de funcionamento no momento da abordagem, alegando que o documento estava com o contador. Ele afirmou ainda que o espaço estava sinalizado com grades.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu imagens de câmeras de segurança. O carro estava com pneus desgastados e o licenciamento atrasado desde 2021. O veículo foi removido para um pátio credenciado.

O caso será investigado pela Delegacia de Trânsito.