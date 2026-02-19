Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

MG: suspeito de atropelar e arrastar ex-namorada por 400 metros é preso

Homem é investigado por tentativa de feminicídio e estava foragido. Crime aconteceu na madrugada de domingo (15/2), em Morro do Pilar

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Clara Mariz
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
19/02/2026 18:29

compartilhe

SIGA
x
Atropelamento ocorreu por volta das 4h, na Rua Capitão Modesto Vieira, no Centro da cidade
Atropelamento ocorreu por volta das 4h, na Rua Capitão Modesto Vieira, no Centro da cidade crédito: Câmera de monitoramento/Reprodução

O homem suspeito de atropelar e arrastar a ex-namorada, de 27 anos, por 400 metros em Morro do Pilar, na Região Central de Minas Gerais, foi preso na tarde desta quinta-feira (19/2). O crime aconteceu na madrugada de domingo (15/2). O investigado foi identificado pela própria vítima e outras testemunhas, mas fugiu do local em um Volkswagen Fox prata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o suspeito da tentativa de feminicídio se apresentou à delegacia em Conceição do Mato Dentro. Ele era considerado foragido desde que a Justiça determinou sua prisão temporária.

Leia Mais

Após ser ouvido pelo delegado responsável, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. “O inquérito policial segue em andamento para a conclusão das diligências necessárias. A Polícia Civil de Minas Gerais reforça o seu compromisso com o combate a qualquer tipo de violência contra mulher”, informou a corporação em nota.

Como foi o crime?

O atropelamento ocorreu por volta das 4h, na Rua Capitão Modesto Vieira, no Centro da cidade. A polícia foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de Diamantina. No local, os militares encontraram a jovem sendo socorrida por uma equipe da unidade de saúde, com suspeita de fratura na tíbia direita e diversas escoriações pelo corpo.

A vítima foi encaminhada ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A polícia registrou na ocorrência que, segundo familiares, ela não corre risco de morte, mas passará por cirurgia.

Qual a motivação?

O atual companheiro da mulher relatou aos militares que o agressor se aproximou do casal afirmando que não aceitava o relacionamento dela com outra pessoa. Em seguida, ainda conforme o relato, o ex deu marcha à ré com o carro, atingindo e bloqueando a porta do veículo onde o casal estava.

Nesse momento, a vítima desceu e foi até o automóvel do ex-companheiro na tentativa de acalmá-lo. Ao passar ao lado do carro, o homem abriu a porta, derrubando a mulher no chão. O pé dela ficou preso entre o pneu dianteiro e o para-lamas do veículo, quando o homem arrancou e passou a arrastá-la por aproximadamente 400 metros, informou o companheiro da vítima.

Como denunciar violência contra mulheres?

  • Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.
  • Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo "MG Mulher".

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres

  • Centros de Referência da Mulher
  • Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015. O feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

O que diz a Lei do Feminicídio?

  • Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:I - violência doméstica e familiar;II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a Lei 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

atropelamento feminicidio minas-gerais policia violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay