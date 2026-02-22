"Papa" e a mulher que tentou matar eram amantes

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Já dura dois dias a caçada a André Augusto, conhecido pela alcunha de “Papa”, que tentou matar uma mulher de 45 anos usando uma motosserra e um martelo, em Esmeraldas, na noite da última sexta-feira (20/2). A vítima, internada no Hospital Municipal 25 de Maio, apresenta melhora. Apesar de muito machucada, segundo a filha, ela está lúcida.

Aos poucos, a polícia vai conseguindo montar o quebra-cabeça para entender o crime. Em princípio, a informação era de que a vítima era ex-mulher de “Papa”, mas, na verdade, ela era amante dele.

“Papa”, dono de uma oficina mecânica, é casado e mantém um relacionamento extraconjugal com a vítima, com quem tem duas filhas.

A mulher hospitalizada estava tentando terminar o relacionamento, mas “Papa” não aceitava sua decisão e estaria revoltado com a situação. Na sexta-feira, ele passou na casa da amante, estava numa caminhonete, a chamou para sair, mas ela não quis, e ele a chamou para entrar.

Uma vez dentro da casa, já de posse da motosserra e do martelo, passou a agredi-la.

A filha mais velha dos amantes, a quem “Papa” enviou mensagens admitindo o crime, conta que sua mãe só não foi morta porque conseguiu brecar o funcionamento da motosserra com uma das mãos, que ficou bastante ferida. A vítima tem ferimentos em quase todo o corpo.

Entre as descobertas feitas pela polícia, está o fato de que o relacionamento de “Papa” com a mulher é antigo e que os dois eram vizinhos na mesma rua quando começaram a se envolver.

“Papa” já era casado, e a mulher ferida teria, várias vezes, tentado, segundo a filha, conversar com a esposa dele para revelar o envolvimento dos dois. Segundo a filha, a mulher parecia não querer entender a situação. Na última sexta-feira, a vítima teria tentado, mais uma vez, ter essa conversa com a rival. Foi até a oficina, mas a esposa de “Papa” não quis conversar.

Veículo localizado

A caminhonete usada na fuga por “Papa” foi encontrada pela polícia em um local fora de Esmeraldas e de difícil acesso. Fica próxima a uma mata, onde foram encontradas pegadas que indicam que “Papa” fugiu pelo denso matagal.

A filha mais velha dos amantes contou que ele não aceita ser preso e afirmou que prefere ser morto pela polícia.