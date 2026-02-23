Desaparecimento de idosos em MG: como agir e onde pedir ajuda

O recente caso da idosa de 91 anos encontrada morta na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, acende um alerta sobre uma situação delicada: o desaparecimento de idosos em Minas Gerais. O desfecho trágico reforça a importância de ações rápidas e coordenadas. A angústia vivida por familiares nesses momentos exige agilidade, e saber como agir pode ser decisivo.

A rapidez é o fator mais importante quando um familiar idoso desaparece. A ideia de que é preciso esperar 24 horas para comunicar à polícia é um mito e prejudica as buscas. O procedimento correto é procurar a autoridade policial imediatamente.

Quais são os primeiros passos?

Ao notar a ausência, a família deve seguir um protocolo básico para otimizar o trabalho de localização. As ações iniciais são fundamentais e devem ser tomadas o mais rápido possível.

Registre o Boletim de Ocorrência: dirija-se à delegacia de Polícia Civil mais próxima ou acesse a Delegacia Virtual para fazer o registro imediato. Forneça o máximo de detalhes.

Reúna informações essenciais: tenha em mãos uma foto recente da pessoa, a descrição das roupas que ela usava, informações sobre condições de saúde (como Alzheimer ou demência), e possíveis locais que ela poderia frequentar.

Verifique locais próximos: antes mesmo de a investigação começar, familiares podem verificar hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e abrigos na região.

Onde encontrar apoio especializado

Em Minas Gerais, a investigação é centralizada pela Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD). A unidade é especializada e trabalha de forma integrada com outras forças de segurança para localizar pessoas. Para obter o contato e endereço atualizados, a orientação é buscar os canais oficiais da Polícia Civil de Minas Gerais.

A unidade também alimenta o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid), que cruza dados de todo o país para facilitar a identificação de pessoas encontradas fora de seus estados de origem. Recomenda-se confirmar sempre os contatos atualizados no site oficial da Polícia Civil de Minas Gerais antes de se dirigir a qualquer unidade.

A mobilização de amigos e vizinhos também é uma ferramenta poderosa. Compartilhar a foto e informações em redes sociais pode ampliar o alcance da busca. Nesses casos, dê preferência para divulgar os contatos oficiais da polícia, evitando a exposição de números de telefone pessoais.

