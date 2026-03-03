Homem abandona ninhada e em seguida mata filhote de cachorro

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem abandonou quatro filhotes de cachorro na calçada em frente ao Centro de Controle de Zoonoses de Extrema (MG), no Sul do estado, na manhã dessa segunda-feira (03/03). Em seguida, quando saía do local, ele atropelou e matou um dos cães.

Imagens divulgadas em redes sociais mostram o homem estacionando uma caminhonete e retirando os filhotes da carroceria, deixando-os soltos na rua. Ele então volta para o veículo e arranca.

Pessoas que passavam pelo local tentaram alertar o homem sobre o filhote no caminho dele, mas o motorista acelera e passa por cima com uma das rodas dianteiras. Uma funcionária do Centro de Zoonoses contou ao Estado de Minas que ela e os colegas tentaram salvar o filhote atropelado, sem sucesso.

Segundo a funcionária, os outros três cachorros estão bem e se encontram no Centro aguardando adoção. A expectativa é que dois deles ganhem novos lares ainda na tarde de hoje.

O homem foi identificado e denunciado à Polícia Militar pelo crime de maus tratos aos animais, mas ainda não foi localizado. Segundo uma fonte que não quis se identificar, ele saiu da cidade devido à repercussão do caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda resposta.