Homem abandona ninhada e em seguida mata filhote de cachorro
Autor deixou os cães soltos na rua em frente ao Centro de Zoonoses de Extrema (MG); filhotes sobreviventes foram colocados para adoção
Um homem abandonou quatro filhotes de cachorro na calçada em frente ao Centro de Controle de Zoonoses de Extrema (MG), no Sul do estado, na manhã dessa segunda-feira (03/03). Em seguida, quando saía do local, ele atropelou e matou um dos cães.
Imagens divulgadas em redes sociais mostram o homem estacionando uma caminhonete e retirando os filhotes da carroceria, deixando-os soltos na rua. Ele então volta para o veículo e arranca.
Pessoas que passavam pelo local tentaram alertar o homem sobre o filhote no caminho dele, mas o motorista acelera e passa por cima com uma das rodas dianteiras. Uma funcionária do Centro de Zoonoses contou ao Estado de Minas que ela e os colegas tentaram salvar o filhote atropelado, sem sucesso.
Segundo a funcionária, os outros três cachorros estão bem e se encontram no Centro aguardando adoção. A expectativa é que dois deles ganhem novos lares ainda na tarde de hoje.
O homem foi identificado e denunciado à Polícia Militar pelo crime de maus tratos aos animais, mas ainda não foi localizado. Segundo uma fonte que não quis se identificar, ele saiu da cidade devido à repercussão do caso.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda resposta.