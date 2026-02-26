Assine
EM MINAS GERAIS

PM prende mulher por maus-tratos a 22 cachorros

Além de ser denunciada pelos cuidados precários com os cães, dona da fazenda fez 'gato' para furtar energia elétrica

Vinicius Lemos - Especial para o EM
26/02/2026 18:15

PM prende mulher por maus-tratos a 22 cachorros em Uberlândia
Cães estavam estavam com doenças, feridas pelo corpo e infestados por parasitas, segundo a PM crédito: PMMG/Divulgação

Uma denúncia levou a Polícia Militar a prender uma mulher por maus tratos a 22 cães na zona rural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (25/2). Ela ainda foi acusada de fazer "gato" (ligação clandestina) para furtar energia elétrica. O local em que os animais estavam é um imóvel rural próximo à Estrada do Pau Furado.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que os animais estavam em situação crítica, com doenças, feridas pelo corpo e infestados por parasitas.

Os militares tiveram apoio de médicos veterinários da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), cujo hospital veterinário vai dar amparo aos cachorros. Os cães foram mantidos em outra chácara vizinha ao local, sob os cuidados de um vizinho.

Por solicitação da polícia, uma equipe da Cemig identificou uma ligação clandestina de energia elétrica na propriedade. O que levou a mulher a ser também conduzida pelo crime de furto.

