NO VALE DO RIO DOCE

MG: policial é alvejado por colega depois de discussão em posto de gasolina

Suspeito, também policial militar, foi encontrado morto com indícios de suicídio. A vítima foi levada para o hospital onde segue internada

Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
26/02/2026 16:07

Viatura PMMG
Militares estavam de folga e discussão teria sido motivada por questões pessoais, não ligadas ao trabalho crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press

Um policial militar morreu e outro ficou ferido em uma briga em um posto de gasolina, às margens da rodovia MG-329, em Bom Jesus do Galho (MG), no Vale do Rio Doce. O desentendimento entre os envolvidos, que eram colegas no 62º Batalhão da Polícia Militar, aconteceu na noite dessa quarta-feira (26/2).

A dupla estava no estabelecimento quando a briga começou. Em determinado momento, um dos militares atirou contra o colega. O militar responsável pelos disparos saiu do posto e, pouco depois, foi encontrado morto.

Em nota, a corporação afirmou que os dois militares estavam de folga e com roupas civis. A discussão teria sido motivada por questões pessoais, não ligadas ao trabalho.

De acordo com a PMMG, o primeiro servidor foi socorrido e levado até uma unidade de saúde. Ele segue internado. Já em relação ao outro profissional, responsável pelo ataque, a corporação afirma que há indícios de que ele suicidou-se.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e coletou provas no local. “O 62º BPM está prestando apoio ao militar ferido e aos familiares envolvidos. A Polícia Militar de Minas Gerais reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a devida apuração dos fatos”, pontou a corporação.

