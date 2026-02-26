MG: policial é alvejado por colega depois de discussão em posto de gasolina
Suspeito, também policial militar, foi encontrado morto com indícios de suicídio. A vítima foi levada para o hospital onde segue internada
compartilheSIGA
Um policial militar morreu e outro ficou ferido em uma briga em um posto de gasolina, às margens da rodovia MG-329, em Bom Jesus do Galho (MG), no Vale do Rio Doce. O desentendimento entre os envolvidos, que eram colegas no 62º Batalhão da Polícia Militar, aconteceu na noite dessa quarta-feira (26/2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A dupla estava no estabelecimento quando a briga começou. Em determinado momento, um dos militares atirou contra o colega. O militar responsável pelos disparos saiu do posto e, pouco depois, foi encontrado morto.
Leia Mais
Em nota, a corporação afirmou que os dois militares estavam de folga e com roupas civis. A discussão teria sido motivada por questões pessoais, não ligadas ao trabalho.
- 'Crime contra policial não é como um simples cidadão', diz porta-voz da PM
- Grande BH: soldado da PM de Santa Luzia morre durante perseguição de moto
De acordo com a PMMG, o primeiro servidor foi socorrido e levado até uma unidade de saúde. Ele segue internado. Já em relação ao outro profissional, responsável pelo ataque, a corporação afirma que há indícios de que ele suicidou-se.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e coletou provas no local. “O 62º BPM está prestando apoio ao militar ferido e aos familiares envolvidos. A Polícia Militar de Minas Gerais reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a devida apuração dos fatos”, pontou a corporação.