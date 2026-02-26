MG: policial é alvejado por colega depois de discussão em posto de gasolina

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um policial militar morreu e outro ficou ferido em uma briga em um posto de gasolina, às margens da rodovia MG-329, em Bom Jesus do Galho (MG), no Vale do Rio Doce. O desentendimento entre os envolvidos, que eram colegas no 62º Batalhão da Polícia Militar, aconteceu na noite dessa quarta-feira (26/2).

A dupla estava no estabelecimento quando a briga começou. Em determinado momento, um dos militares atirou contra o colega. O militar responsável pelos disparos saiu do posto e, pouco depois, foi encontrado morto.



Em nota, a corporação afirmou que os dois militares estavam de folga e com roupas civis. A discussão teria sido motivada por questões pessoais, não ligadas ao trabalho.

De acordo com a PMMG, o primeiro servidor foi socorrido e levado até uma unidade de saúde. Ele segue internado. Já em relação ao outro profissional, responsável pelo ataque, a corporação afirma que há indícios de que ele suicidou-se.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e coletou provas no local. “O 62º BPM está prestando apoio ao militar ferido e aos familiares envolvidos. A Polícia Militar de Minas Gerais reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a devida apuração dos fatos”, pontou a corporação.

