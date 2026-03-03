Prefeitura decreta luto de 3 dias pela morte do menino atropelado em MG

A Prefeitura de Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce, decretou luto oficial de três dias pela morte de João Miguel, de 4 anos, atropelado em frente ao Centro de Educação Infantil Municipal Miriam Mangelli, no Bairro Santa Zita, nessa segunda-feira (2/3).

Em nota publicada nas redes sociais na manhã desta terça-feira (3/3), o município lamentou a morte do menino. “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar, pedindo a Deus que conforte os corações e conceda força para enfrentar essa perda irreparável. João Miguel deixa lembranças de carinho, inocência e alegria que permanecerão na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, diz o comunicado.

Relembre o caso

O atropelamento ocorreu por volta de 11h15 de ontem, na Rua Nossa Senhora de Lourdes. Segundo a Polícia Militar, cinco pessoas foram atingidas: uma mulher de 49 anos, em estado grave; um homem de 35 anos, com ferimentos leves; uma mulher de 29 anos, também com ferimentos leves; um menino de 3 anos, que não corre risco de vida; e João Miguel, que morreu hoje.

A motorista, de 38 anos, contou que foi até a escola buscar o filho, aluno do 1º período. Ao manobrar o carro em direção ao portão, o veículo teria avançado repentinamente e atingido os pedestres. Ela afirmou que pode ter ocorrido uma falha no freio ou que tenha pisado sem querer no acelerador.

Ainda segundo o relato da motorista à polícia, ela não percebeu que havia atropelado a criança no momento e só viu o pai do menino correndo para socorrê-lo. O pai afirmou que o carro subiu no passeio e prensou o filho João Miguel contra o portão e a quina de uma coluna. A criança foi levada imediatamente para uma clínica próxima à escola, onde morreu. O irmão da vítima, de 3 anos, também foi atingido, mas não corre risco.

O teste do bafômetro realizado na motorista deu negativo. O veículo está com a documentação regular e, após os procedimentos iniciais, a mulher e o carro foram iberados.

Durante a ocorrência, houve comoção em frente à escola e a motorista precisou se abrigar em uma residência próxima para evitar agressões.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento às vítimas. A perícia da Polícia Civil esteve no local, e o caso segue sob investigação.