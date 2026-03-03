MG: menino de 4 anos morre ao ser atropelado em frente à escola

Um menino de quatro anos morreu ao ser atropelado em frente a uma escola no Bairro Santa Zita, em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce. O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira (2/3), e a morte foi confirmada nesta terça-feira (3/3).

Segundo a Polícia Militar, o atropelamento aconteceu por volta das 11h15, na Rua Nossa Senhora de Lourdes. Ao todo, cinco pessoas foram atingidas: uma mulher de 49 anos, em estado grave; um homem de 35 anos, com ferimentos leves; um menino de 3 anos, com ferimentos leves; uma mulher de 29 anos, também com ferimentos leves; além da criança de quatro anos, que morreu.

A motorista, de 38 anos, relatou que foi até a escola para buscar o filho, aluno do 1º período. Ela afirmou que, ao manobrar o carro em direção ao portão, o veículo avançou repentinamente e atingiu os pedestres. A condutora disse que pode ter ocorrido uma falha no freio ou que tenha pisado sem querer no acelerador.

Ainda segundo o relato da motorista à polícia, ela não percebeu que havia atropelado a criança no momento e só viu o pai do menino correndo para socorrê-lo. O pai afirmou que o carro subiu no passeio e prensou o filho João Miguel contra o portão e a quina de uma coluna. A criança foi levada imediatamente para uma clínica próxima à escola, mas morreu no dia seguinte.

O irmão da vítima, de 3 anos, também foi atingido, mas não corre risco. O teste do bafômetro realizado na motorista deu negativo. O veículo estava com a documentação regular e, após os procedimentos iniciais, a mulher, junto com o carro, foram liberados.

Durante a ocorrência, houve comoção no local, e a motorista precisou se abrigar em uma residência próxima para evitar agressões.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento às vítimas. A perícia da Polícia Civil esteve no local, e o caso segue sob investigação.

