BH: patrão é atropelado por ex-funcionário por causa do valor de acerto

O dono de uma oficina mecânica no Bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), foi atropelado por um ex-funcionário depois de uma discussão sobre acerto de contas, nessa sexta-feira (27/2).

A vítima, Anderson Cássio Ferreira, de 52 anos, contou à reportagem que o suspeito, de 26 anos, também promoveu um quebra-quebra no local, danificando quatro veículos dentro da oficina e outro no momento do atropelamento.

Segundo Anderson, ele atua no ramo desde 2016 e o ex-empregado já teria se envolvido em episódios semelhantes em outro estabelecimento. O empresário sofreu fraturas nas costelas e na clavícula, além de diversas escoriações pelo corpo.

Imagens mostram para-brisas estilhaçados depois do suspeito usar uma barra de ferro para atingir os carros. De acordo com o dono da oficina, o ex-funcionário pediu demissão na quarta-feira de cinzas e solicitou o acerto. Ele afirma que o suspeito retornou dez dias depois, que é o prazo legal para pagamento, mas não concordou com o valor apresentado.

“O orientei a procurar a Justiça para resolver a questão. Havia também acerto referente a peças compradas para ele, inclusive um jogo de rodas que está no carro dele, que fazia parte de um acordo”, relatou Anderson.

O empresário ainda afirma que o ex-empregado já teria danificado veículos em outro trabalho e sido acusado de furtar ferramentas.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido no sábado (28/3) por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital e preso em flagrante por tentativa de homicídio. Depois dos procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

