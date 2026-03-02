Assine
overlay
Início Gerais
SURTO DE FÚRIA

BH: patrão é atropelado por ex-funcionário por causa do valor de acerto

Suspeito ainda quebrou cinco carros e foi preso por tentativa de homicídio no Bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG)

Publicidade
Carregando...
Leandro Couri
Wellington Barbosa
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/03/2026 11:02 - atualizado em 02/03/2026 11:03

compartilhe

SIGA
x
Suspeito promoveu um quebra-quebra no local, danificando quatro veículos dentro da oficina e outro no momento do atropelamento
Suspeito promoveu um quebra-quebra no local, danificando quatro veículos dentro da oficina e outro no momento do atropelamento crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O dono de uma oficina mecânica no Bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), foi atropelado por um ex-funcionário depois de uma discussão sobre acerto de contas, nessa sexta-feira (27/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A vítima, Anderson Cássio Ferreira, de 52 anos, contou à reportagem que o suspeito, de 26 anos, também promoveu um quebra-quebra no local, danificando quatro veículos dentro da oficina e outro no momento do atropelamento.

Segundo Anderson, ele atua no ramo desde 2016 e o ex-empregado já teria se envolvido em episódios semelhantes em outro estabelecimento. O empresário sofreu fraturas nas costelas e na clavícula, além de diversas escoriações pelo corpo.

Leia Mais

Imagens mostram para-brisas estilhaçados depois do suspeito usar uma barra de ferro para atingir os carros. De acordo com o dono da oficina, o ex-funcionário pediu demissão na quarta-feira de cinzas e solicitou o acerto. Ele afirma que o suspeito retornou dez dias depois, que é o prazo legal para pagamento, mas não concordou com o valor apresentado.

“O orientei a procurar a Justiça para resolver a questão. Havia também acerto referente a peças compradas para ele, inclusive um jogo de rodas que está no carro dele, que fazia parte de um acordo”, relatou Anderson.

O empresário ainda afirma que o ex-empregado já teria danificado veículos em outro trabalho e sido acusado de furtar ferramentas.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido no sábado (28/3) por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital e preso em flagrante por tentativa de homicídio. Depois dos procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O empresário sofreu fraturas nas costelas e na clavícula, além de diversas escoriações pelo corpo
O empresário sofreu fraturas nas costelas e na clavícula, além de diversas escoriações pelo corpo Leandro Couri/EM/D.A.Press

Tópicos relacionados:

agressao atropelamento bh oficina policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay