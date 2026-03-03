Jovem desaparece ao pegar transporte por aplicativo no interior de MG

Ana Beatriz Leal, de 23 anos, está desaparecida desde domingo (1º/3), quando saiu da casa do namorado e pediu uma corrida por aplicativo em Montes Claros (MG), no Norte do estado.

Segundo o namorado, João Victor Lopes da Silva, também de 23 anos, ela estava desde sábado (28/2) na casa dele, no Bairro Belvedere. Ele conta que Ana havia discutido com o irmão e, por isso, decidiu ficar longe da casa dela por mais um dia.

“Ela ia embora no sábado, mas estava abalada por causa da briga. Preferi ficar com ela mais um dia, para tentar animá-la. No domingo fui trabalhar e ela foi embora. Depois disso, sumiu”, relatou.

Horas depois, o irmão da jovem entrou em contato perguntando sobre ela, o que causou estranheza, já que Ana havia deixado a casa do namorado ainda durante o dia.

João Victor afirma que a jovem tem o costume de usar transporte por aplicativo para ir do Bairro Belvedere até o Bairro São José, onde mora. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ela sobe em uma motocicleta para deixar a casa do namorado. Só é possível identificar a primeira letra da placa da moto, mas um policial que auxilia nas buscas pode ter conseguido identificar o registro do veículo.

Segundo ele, as mensagens enviadas ao celular da jovem não estavam sendo entregues, mas chegaram a ser recebidas na madrugada de segunda-feira (2/3), antes de o telefone voltar a cair na caixa postal.

Ele também relatou preocupação com o estado de saúde da jovem. De acordo com amigos, Ana teria descoberto recentemente que está com leucemia e não teria contado aos pais.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Ana Beatriz pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone 181 (denúncia anônima) ou pelo número do delegado da investigação: (38) 9905-7007. O caso é investigado pela Polícia Civil.